Copa do Mundo: confira o calendário de compromissos do Brasil até o fim do torneio

Por Gabriel Botelho

Agência de Notícias CEUB/Jornal de Brasília

A um mês do início da Copa do Mundo de futebol, o Brasil vive a ansiedade do período eleitoral e também as expectativas em relação aos próximos passos da Seleção Brasileira . Afinal, apesar da proximidade do torneio, ainda restam alguns últimos compromissos a serem cumpridos antes do embarque ao Catar.

A Seleção já disputou os seus últimos dois jogos antes do torneio – as vitórias nos amistosos contra Gana e Tunísia, na França, no mês passado.

O próximo compromisso oficial da agenda da Seleção Brasileira está marcado para o dia 21, sexta-feira, data escolhida para o envio da lista dos 55 jogadores pré-convocados à Fifa. Acerca da divulgação da relação, o próprio técnico Tite já afirmou que pretende vir a público para anunciar os 55 nomes, para que assim possa “evitar vazamentos e especulações”.

Seleção Brasileira antes de confronto com a Tunísia; Foto: Lucas Figueiredo

No dia 7 de novembro, uma segunda-feira, Tite anunciará os 26 jogadores definitivos que irão representar o Brasil na Copa do Mundo. Oito dias depois, no dia 14, a delegação chegará em Turim, na Itália, mais especificamente, no centro de treinamento da Juventus, onde encerrará as preparações para a copa. O Brasil se concentrará na terra da bota do dia 14 ao dia 19. A comissão técnica, por sua vez, chegará no local no dia 12.

No dia 19, cinco dias antes da estreia, a Seleção irá desembarcar em Doha, no Catar, onde vai se hospedar até o fim da competição. Os treinamentos acontecerão no estádio Grand Hamad, casa do time catari Al Arabi, a apenas quatro quilômetros do hotel em que a delegação ficará hospedada.

Datas e horários das partidas

O Brasil está no grupo G, junto de Suíça, Camarões e Sérvia, esta última que será a adversária da estreia, marcada para acontecer no dia 24, às 16 horas, no Lusail Stadium, em Lusail, estádio que também receberá a final da copa.

Na sequência, no dia 28 de novembro, às 13h, a Seleção volta a Doha para enfrentar os suíços, em partida que acontecerá no 974 Stadium. Em seu terceiro e último compromisso na fase de grupos, os comandados do técnico Tite irão novamente ao Lusail Stadium para enfrentar Camarões, jogo que acontecerá no dia 2 de dezembro, às 16h.

Na sequência, já na fase de mata-mata, a Seleção pode se deparar com dois cenários distintos. O primeiro deles seria resultado de uma eventual classificação em primeiro lugar de seu grupo. Caso isso se concretize, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo H, do lado esquerdo da chave. A partida será no dia 5 de dezembro, no 974 Stadium, às 16h.

Se avançar para as quartas, a Seleção irá enfrentar o vencedor do confronto entre o primeiro colocado do grupo E e o segundo colocado do grupo F, no Education City Stadium, em Doha, no dia 9 de dezembro, às 12h.

Caso vença mais uma vez, os brasileiros poderão enfrentar, nas semifinais, tanto os primeiros colocados dos grupos A e C, quanto os segundos colocados dos grupos B e D, em nova ida ao Lusail Stadium, no dia 13, novamente às 16h.

O segundo eventual cenário diz respeito a uma classificação no segundo lugar do grupo. Caso isso se concretize, a Seleção teria uma caminhada completamente diferente torneio adentro, tendo em vista que a segunda colocação colocaria o Brasil do lado direito da chave. Neste caso, a Seleção canarinho enfrentaria o primeiro colocado do grupo H, em partida que acontecerá no dia 6, em Lusail, às 16h.

No caso de vitória, o adversário nas quartas de finais seria o vencedor do confronto entre o primeiro colocado do grupo F, e o segundo colocado do grupo E, no dia 10, no Al Thumama Stadium, às 12h. Nas semifinais, poderia enfrentar tanto os primeiros colocados dos grupos B e D, quanto os segundos dos grupos A e C, em compromisso que acontecerá no dia 14, às 16h, no Al Bayt Stadium.

Se chegar à final, jogará contra o vencedor das semifinais do lado oposto da chave, no Lusail Stadium, no dia 18 de dezembro, às 12h.

*Todos os horários estão alinhados ao fuso-horário de Brasília.