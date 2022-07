Liga das Nações: Brasil perde para a França na terceira etapa

Time brasileiro foi superado pelos franceses por 3×0, mas está classificado para a fase final da competição

Depois de garantir vaga na fase final da Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de voleibol enfrentou, na madrugada desta sexta-feira (08.07), a França, atual campeã olímpica, pela terceira etapa da competição. O Brasil foi superado por 3 sets a 0 (21/25, 22/25 e 21/25), na Maruzen Intec Arena, em Osaka (JAP). Na partida, o oposto Darlan foi o principal pontuador do time brasileiro e marcou nove vezes (oito de ataque e um de saque).

No duelo o treinador Renan Dal Zotto promoveu mudanças na formação inicial com o levantador Fernando Cachopa e o ponteiro Adriano como titulares nos lugares de Bruninho e Lucarelli, respectivamente. O último jogo do Brasil na fase classificatória da Liga das Nações será no domingo (10.07), às 7h10, contra o Japão.

Darlan, oposto e maior pontuador do Brasil na partida com nove pontos (oito de ataque e um de saque), falou sobre a partida. “Eu me vejo em evolução e conquistando o meu lugar. Tenho consciência de que ainda há muito espaço para melhorar, mas me sinto confortável dentro de quadra e acolhido pelos meus companheiros. Eu estou cercado pelas pessoas que eu mais admiro no voleibol, então as outras seleções eu enfrento de forma igual, independentemente de quem está do outro lado, eu jogo com a mesma vontade”.

Já o técnico Renan Dal Zotto comentou sobre a rodagem do elenco. “Hoje tivemos a oportunidade de dar mais rodagens a alguns atletas e um descanso a outros. E essa mescla é importante, faz parte do processo de crescimento dos mais novos, e o jogo desta sexta-feira foi uma oportunidade de promover essas mudanças. Foi importante para ver a evolução dos mais jovens, que estão ganhando confiança e ficando mais à vontade em quadra”.

Para a etapa em Osaka, a seleção masculina conta com os levantadores Bruninho e Cachopa; os centrais Isac, Flávio, Aracaju e Léo Andrade; os líberos Thales e Maique; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Rodriguinho e Honorato; o ponteiro/oposto Leal; e o oposto Darlan.

A Liga das Nações reúne as 16 melhores seleções de voleibol do planeta. Em 2022, a competição será realizada em duas fases. A primeira tem três etapas. Em cada uma, os times são divididos em dois grupos e cada um joga quatro vezes. Os grupos e os confrontos de cada semana são definidos por sorteio. Os oito melhores desta fase avançam para a fase final, que acontece de 20 a 23 de julho, em Bolonha (Itália). O Brasil é o atual campeão e busca o bicampeonato.

Liga das Nações

Primeira etapa: Brasília – Brasil

08/06 – Brasil 3 x 0 Austrália (25/14, 25/18 e 25/21)

09/06 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (25/21, 21/25, 25/20 e 25/16)

11/06 – Brasil 1 x 3 Estados Unidos (25/21, 25/27, 20/25 e 20/25)

12/06 – Brasil 0 x 3 China (23/25, 30/32 e 23/25)

Segunda etapa: Sofia – Bulgária

22/06 – Brasil 1 x 3 Polônia (16/25, 25/22, 16/25 e 22/25)

23/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/18, 26/24 e 25/17)

24/06 – Brasil 3 x 0 Irã (30/28, 25/23 e 25/19)

26/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/21, 25/19 e 25/22)

Terceira etapa: Osaka – Japão

06/07 – Brasil 3 x 1 Alemanha (25/27, 25/17, 25/20 e 25/19)

07/07 – Brasil 3 x 0 Canadá (25/18, 25/19 e 25/16)

08/07 – Brasil 0 x 3 França (21/25, 22/25 e 21/25)

10/07 – Brasil x Japão, às 7h10