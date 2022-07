Com nova goleada, São Paulo segue vivo na Sul-Americana

Agora, o tricolor paulista terá pela frente na Sul-Americana o Ceará, que passou pelo Talleres em um placar agregado de 5×1

Tal como na semana passada, o São Paulo passeou em campo pela Sul-Americana. A classificação já estava praticamente garantida ao vencer a Universidad Católica, do Chile, por 4×2 fora de casa – com três jogadores expulsos na segunda etapa.

E no Morumbi, o tricolor paulista voltou a vencer. Diante de mais de 47 mil torcedores, Luciano não demorou a abrir o placar. Logo aos 14′, após passe de Patrick, o camisa 11 não desperdiçou. Éder, Moreira e Rodriguinho também marcaram, e no final Fuenzalida diminuiu para os chilenos. Final: 4×1 e classificação para as quartas de final.

Agora, o São Paulo terá pela frente na Sul-Americana o Ceará, que passou pelo The Strongest na quarta, em um placar agregado de 5×1.