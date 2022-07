Com um a menos, Fortaleza se despede da Libertadores

O Estudiantes enfrentará outro brasileiro nas quartas de final da Libertadores, o Athletico Paranaense, que passou pelo Libertad, do Paraguai

O Fortaleza deu adeus à Copa Libertadores. Após empatar em 1×1 com o Estudiantes no jogo de ida, disputado no Castelão, acabou derrotado por 3×0 na Argentina na noite de quinta (7), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Essa foi a primeira vez que o Fortaleza disputou a Libertadores, e agora, a equipe volta a pensar somente no Brasileirão, onde está na lanterna. O próximo jogo é logo contra o líder Palmeiras, no domingo (10), no Castelão.

O jogo

O relógio marcava nove minutos quando Manuel Castro aproveitou uma bola levantada na área para marcar de cabeça e abrir o placar. E a situação logo ficou ainda pior. Aos 21′, Pikachu cometeu uma falta dura e levou o amarelo, mas o VAR chamou o árbitro para rever a decisão, e o atleta do Fortaleza acabou expulso.

Na cobrança da falta, o Estudiantes chegou a ampliar o placar. Zuqui cruzou, Ceballos desviou e Rogel marcou, mas ele estava em posição irregular e o lance foi anulado.

Já no primeiro minuto da segunda etapa, a equipe argentina ampliou o placar. Manuel Castro, repetindo o lance da primeira etapa, marcou de cabeça. E para fechar a conta, Zapiola aproveitou a saída de bola errada do goleiro brasileiro para fazer mais um.

O Estudiantes enfrentará outro brasileiro nas quartas de final da Libertadores, o Athletico Paranaense, que passou pelo Libertad, do Paraguai.