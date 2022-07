Nos pênaltis, Atlético Goianiense conquista a classificação na Sul-Americana

Essa é a primeira vez que a equipe vai jogar as quartas de final da Sul-Americana, e o próximo adversário será o Nacional, do Uruguai

Na noite de ontem, o Atlético-GO conseguiu uma classificação histórica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após ser derrotado pelo Olímpia, do Paraguai, por 2×0 no jogo de ida, venceu por 2×0 a volta e, nos pênaltis, garantiu a vaga nas quartas de final da competição.

Essa é a primeira vez que a equipe vai jogar as quartas de final da Sul-Americana, e o próximo adversário será o Nacional, do Uruguai, que eliminou o Unión nas oitavas de final.

A partida foi disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia e os mandantes conseguiram tirar a diferença no placar em apenas seis minutos de jogo. Ainda na primeira etapa, o Dragão teve diversas oportunidades de ampliar e garantir a classificação no tempo normal, mas isso não aconteceu.

Já na segunda etapa, buscando não correr muitos riscos, o Atlético Goianiense também não atacou muito. Nas poucas vezes que chegou ao ataque, viu o goleiro adversário fazer a defesa sem muita dificuldade.

Então, a decisão foi para os pênaltis. Nenhum cobrador rubro-negro desperdiçou, e o goleiro brasileiro, Ronaldo, defendeu a penalidade de Quintana, garantindo a classificação.