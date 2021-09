Larissa Paes mostra evolução na patinação de velocidade no gelo

A brasileira Larissa Paes vem batendo recordes com tempos bem abaixo

Larissa Paes, é atualmente, a única atleta feminina da equipe brasileira de patinação de velocidade no gelo, ela é a primeira atleta do país a disputar competições oficiais na modalidade e segue treinando firme em Salt Lake City, onde treina ao lado de atletas que possuem uma vasta experiência internacional e até mesmo com atletas olímpicos.

Desde o primeiro dia da brasileira na modalidade ela vem batendo recordes nacionais, por ser a pioneira da modalidade, mas agora os novos tempos batidos, tem um gostinho ainda mais especial, eles são fruto de um trabalho de muita dedicação.

Nos últimos dias Larissa alcançou o seu melhor tempo nos 500m onde saltou de 43,42 para 42,59 e nos 1000m saiu de 1.25,22 para 1.23,00, resultados que mostram que Larissa pode chegar ainda mais longe.

“Em alguns sábados acontecem provas abertas organizadas pelo Oval, você pode se inscrever em qualquer distância. São provas de treino, ou seja não tem premiação ou qualificação como um campeonato. Servem para o atleta se preparar, e os tempos eles contam como recordes, caso tenha. Nesse último final de semana consegui executar muito bem ambas as provas, e abaixei bastante meu tempo nos 500m e 1000m. Estou começando a colher frutos do meu esforço, e com o trabalho contínuo que venho fazendo posso alcançar resultados ainda melhores.”, concluiu a patinadora brasileira.

Larissa Paes. Foto: Divulgação

Para esse ano, Larissa ainda tem a disputa de duas competições, a primeira dela acontece em outubro, é a Am Cup, que será realizada entre os dias 20 e 24, e em seguida entre os dias 3 e 5 de dezembro, a brasileira disputará uma etapa da Copa Mundial.

Larissa Paes, vem quebrando tabus na patinação de velocidade no gelo, na primeira competição dessa temporada ela se tornou a primeira brasileira a garantir vaga para a disputa de Copas Mundiais.