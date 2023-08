Jornal de Brasília estreia a coluna Futebol ETC

Trata-se de um espaço que, como o próprio nome sugere, será dedicado preferencialmente ao futebol

O site do Jornal de Brasília estreou, nesta quarta-feira (30), a coluna Futebol ETC, assinada pelo jornalista Marcondes Brito. Trata-se de um espaço que, como o próprio nome sugere, será dedicado preferencialmente ao futebol.

Jornalista experiente e conhecido em Brasília, Marcondes Brito é velho parceiro do JBr, onde exerceu, entre 2004 e 2006, as funções de editor de Opinião e de primeira página.

Nas duas primeiras postagens, nesta quarta-feira (30/8), a Futebol ETC trata da repercussão da mídia argentina na heroica classificação do Corinthians para as semifinais da Copa Sul-Americana; e também mostra um uma curiosa reivindicação de quatro times que pedem à CBF para serem reconhecidos como campeões da Série B de 1986.

Sobre o autor

Marcondes Brito mora em São Paulo e é diretor da Sucursal da Rede Brasil Amazônia de Comunicação (RBA), o maior grupo de comunicação da Região Norte do país.

Entre 2009 e 2015, foi diretor-executivo de Rede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nesse período, simultaneamente mantinha o blog no portal da Band e fazia comentários diários na BandNewsTV e na Bradesco-FM, emissora do Grupo Band.

Já foi editor do Correio Braziliense e diretor dos Diários Associados na Paraíba e em Pernambuco. Pelo jornal Diário de Pernambuco, ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo em 2008.

