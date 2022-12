Jogadores do Brasil homenageiam Pelé após goleada contra a Coreia

Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein recebendo tratamento paliativo para câncer e declarou que assistiria o jogo

O Brasil venceu com tranquilidade a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (5), e após o apito final, os jogadores da seleção estenderam uma faixa em apoio a Pelé ainda no gramado do estádio 974. O Rei do futebol também foi homenageado no minuto dez do duelo contra os coreanos pela torcida presente no estádio 974.

Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein recebendo tratamento paliativo para câncer e declarou, nesta segunda, que assistiria o jogo de hoje no hospital, em São Paulo.

Agora, o Brasil joga as quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia na próxima sexta (9), às 12h de Brasília, no estádio Cidade da Educação.