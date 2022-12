Torcida do Brasil homenageia Pelé no minuto 10 em jogo da Copa

Além disso, a torcida organizada da seleção também abriu um bandeirão com os dizeres “fique melhor logo”, em inglês, e uma foto dele com a camisa 10

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

A torcida do Brasil preparou uma homenagem especial a Pelé no jogo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (5). Quando o cronômetro marcou 10 minutos, o nome do ex-jogador foi gritado nas arquibancadas do Estádio 974, em Doha, no Qatar.

Além disso, a torcida organizada da seleção também abriu um bandeirão com os dizeres “fique melhor logo”, em inglês, e uma foto dele com a camisa 10. Boa parte do estádio também entrou na homenagem que começou com os brasileiros atrás que estavam atrás do gol de Alisson no primeiro tempo.

Praticamente no mesmo momento em que a homenagem começou, o pênalti marcou pênalti em Richarlison. Na batida, Neymar bateu e fez o segundo do Brasil no jogo. O primeiro foi de Vini Jr, em um dos primeiros ataques do time na partida.

Pelé também já havia recebido homenagens em prédios no Qatar, além de palavras de melhora de Tite em suas últimas coletivas de imprensa.