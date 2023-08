Isaquias Queiroz herda vaga e está classificado para as Olimpíadas de Paris

A vaga pertence ao Brasil, mas deve ficar com Isaquias, que conquistou o posto com o desempenho no Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Isaquias Queiroz não competiu neste domingo (27) pelo Mundial de canoagem velocidade, mas se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Isaquias terminou na sexta colocação do C1 1.000m, a apenas um posto da zona de classificação olímpica. Só que o tcheco Martin Fuksa abriu uma vaga -que ficou com o brasileiro- ao se classificar pelo C2 500m. Como atleta só pode conquistar uma vaga para os Jogos de Paris, a vaga de Fuksa passou para o melhor ranqueado elegível, justamente Isaquias. A vaga pertence ao Brasil, mas deve ficar com Isaquias, que conquistou o posto com o desempenho no Mundial e atualmente é o principal nome brasileiro na modalidade. O brasileiro de 29 vai para a sua terceira Olimpíada e já tem quatro medalhas (um ouro, duas pratas e um bronze). Ele pode se tornar o maior medalhista olímpico da história o Brasil -ao lado de Torben Grael e Robert Scheidt- caso vá ao pódio em Paris.