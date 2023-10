Grêmio vira em 5 minutos, e Fla sofre 1ª derrota com Tite

Ferreira marcou o milésimo gol do Grêmio na Era dos pontos corridos. Foi o 25º dele com a camisa do clube

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS)

O Grêmio fez três gols em 10 minutos e venceu o Flamengo de virada por 3 a 2, na Arena, em Porto Alegre. A partida desta quarta-feira (25) foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e repleta de emoção até o final.

Com o resultado, os gaúchos ficam em sexto, com 47 pontos. Já o Flamengo cai para quarto, com 50, nove a menos que o líder Botafogo, que teve o jogo adiado nessa rodada.

Cebolinha não comemorou o gol. No primeiro turno, ele chegou a se envolver em polêmica ao celebrar em homenagem ao filho, mas desta vez levantou os braços. Foi o quinto gol do ex-gremista no ano.

Ferreira marcou o milésimo gol do Grêmio na Era dos pontos corridos. Foi o 25º dele com a camisa do clube.

O Flamengo só volta a campo no dia 1º de novembro, contra o Santos, no Mané Garrincha. O jogo do fim de semana, que seria contra o RB Bragantino, foi adiado. O Grêmio visita o América-MG no sábado, às 19h (de Brasília).

Desgastado pela sequência, Bruno Henrique começou no banco de reservas. Cebolinha foi o titular na vaga dele. Gabi também seguiu fora do time. Os dois entraram no segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Problema para Tite: Erick Pulgar e Everton Ribeiro receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do duelo contra o Santos, na próxima semana.

Problema para Renato: Kannemann também recebeu o terceiro amarelo e fica fora diante do América.

O JOGO

Seriam os piores 45 minutos com Tite, mas o Flamengo soube ser eficiente. Apesar do início bom, a equipe teve uma queda e viu o Grêmio ter mais domínio. Lento, espaçado e com pouca criatividade, o Rubro-Negro encontrou dificuldades, mas Cebolinha fez bonita jogada individual para deixar o time na frente no fim do primeiro tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o Grêmio sentiu falta de Suárez. Apesar de estar bem, especialmente na marcação, a equipe pecou na conclusão das jogadas e desperdiçou chances. No melhor momento no jogo, acabou sofrendo o gol.

O segundo tempo só ganhou emoção na reta final. O Grêmio teve muitos problemas com os atacantes, que não conseguiram dar sequência aos lances. Por isso, Renato fez três mudanças de uma vez aos 23 minutos. Já o Fla assustou uma vez, mas precisou mudar mais o time para tentar dar mais dinâmica ao jogo. Tite apostou em Gabigol e Bruno Henrique.

O Fla sofreu os primeiros gols da Era Tite em dois vacilos de Bruno Henrique e a estrela de Renato brilhou. Primeiro com Ferreira, depois com Nathan Fernandes e por último com André. O Grêmio aproveitou o bom momento para crescer e virar o jogo. O time carioca, porém, diminuiu com Luiz Araújo e colocou emoção na partida.

LANCES IMPORTANTES

Por cima. No primeiro minuto, Cebolinha roubou no fundo e tocou atrás. Arrascaeta bateu cruzado e Gerson acabou chutando por cima do gol.

Pegou. Aos três, Villasanti arriscou de fora da área, mas Rossi fez a defesa.

Tirou. Aos 14 minutos, Arrascaeta mandou chute rasteiro no canto e Grando tirou. No rebote, Everton levantou e Pulgar bateu para o meio, mas ninguém finalizou.

Saiu. Aos 27, Bruno Alves levantou na área, JP Galvão desviou e Galdino ficou com a sobra. Ele bateu cruzado, mas a bola desviou na zaga e saiu.

0x1. Aos 41 minutos, Cebolinha fez bonita jogada individual. Após arrancar pela esquerda e passar por Geromel, ele ganhou a dividida com Villasanti. Depois, driblou Kannemann e mandou para o fundo do gol.

Perigoso. Aos 46, Reinaldo mandou na área, Geromel chegou atrasado e a bola quicou, mas Rossi pegou.

Que defesa. Aos 11 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio, Pablo subiu e cabeceou com força. Grando espalmou e salvou o Grêmio.

1×1. Bruno Henrique errou no contra-ataque e, aos 30 minutos, Ferreira empatou após tabelar com Villasanti.

2×1. Aos 35 minutos, André Henrique recebeu na direita e acionou Cristaldo. O argentino ganhou e a bola sobrou para Nathan Fernandes, que bateu no canto direito e virou o jogo.

3×1. Aos 40 minutos, Reinaldo cobrou lateral para Villasanti, o volante desviou para o meio da área e André mandou um foguete no canto de Rossi.

3×2. Aos 43 minutos, Everton Ribeiro cobrou falta na área e Luiz Araújo desviou de cabeça no canto para diminuir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica

Grêmio 3 x 2 Flamengo

GRÊMIO

Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann (Cristaldo (Bruno Uvini)); João Pedro, Villasanti, Pepê, Reinaldo; Lucas Besozzi (Ferreira), Galdino (Nathan Fernandes) e João Pedro Galvão (André). T.: Renato Portaluppi

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Pablo (Matheuzinho), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Everton Ribeiro), Thiago Maia; Gerson, Arrascaeta (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Pedro (Gabigol). T.: Tite

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Juiz: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA0-GO) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Cartões amarelos: Kannemann, Ferreira, Geromel (GRE), Erick Pulgar, Léo Pereira, Luiz Araújo, Everton Ribeiro (FLA)

Gols: Everton Cebolinha (aos 41 minutos do primeiro tempo), Ferreira (aos 30 minutos do segundo tempo), Nathan Fernandes (aos 35 minutos do segundo tempo), André (aos 40 minutos do segundo tempo), Luiz Araújo (aos 43 minutos do segundo tempo)

Público/Renda: 22.325 pessoas/R$ 1.203.794,00