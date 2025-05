Grêmio vence, sai da seca sob comando de Mano e afunda Santos na tabela

(FOLHAPRESS)

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 na tarde deste domingo (4), em partida disputada na Arena, em Porto Alegre, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Cristian Oliveira aos 31 minutos do segundo tempo. Com a primeira vitória sob comando de Mano Menezes, o Grêmio permanece momentaneamente na 12º posição do Campeonato Brasileiro. O Imortal volta a jogar na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Club Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana.

Com a derrota, o Santos ocupa provisoriamente a 19ª posição no Campeonato Brasileiro e fica na zona do rebaixamento. O Peixe retorna aos gramados no próximo dia 12, quando enfrenta o Ceará, na Vila Belmiro, em mais uma partida válida pelo Brasileirão.

Cléber Xavier escalou um Santos com uma formação modificada, apostando em um trio de ataque com Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington. Luisão, Luan Peres e Tomás Rincón também começaram jogando.

COMO FOI O JOGO

A partida começou truncada, com muitas faltas que diminuíram o ritmo do jogo. Só no primeiro tempo, foram três cartões amarelos -dois para o Santos e um para o Grêmio. O Peixe se encontrou em campo após a metade da etapa inicial e passou a ser mais incisivo, com maior posse de bola, marcação adiantada e finalizações mais frequentes.

Do lado gremista, o técnico Mano Menezes demonstrou incômodo com a passividade da equipe e tentou reorganizar o time à beira do campo. Braithwaite recebeu poucas bolas em condições de finalizar, enquanto Soteldo buscou o jogo a todo momento, mas esbarrou em uma defesa bem postada.

O Santos começou a segunda etapa de forma sonolenta, enquanto o Grêmio voltou mais ligado, impulsionado pela força da torcida na Arena. O segundo tempo foi pouco empolgante, com falta de criatividade no ataque de ambas as equipes. Após pressão gremista, a bola sobrou para Cristian Oliveira marcar o dele.

GRÊMIO

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Dodi, Cristaldo (Monsalve), Edenilson (Alysson); Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS

Gabriel Brazão, Luisão, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar (Kevyson); João Schmidt, Rincón, Thaciano; Rollheiser (Gabriel Bontempo), Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cléber Xavier.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Luisão, Luan Peres (SAN); Igor Serrote, Braithwaite e Kannemann (GRE)

Gols: Cristian Oliveira (GRE), aos 31’/2ºT