Barça toma susto, mas vira sobre Valladolid e mantém Real longe no Espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Barcelona conquistou uma virada importante sobre o Real Valladolid por 2 a 1, neste sábado, no Estádio José Zorrilla, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Iván Sánchez abriu o placar para os mandantes, mas o Barça reagiu e garantiu a vitória com gols de Raphinha e Fermín López, mantendo-se firme na luta pelo título.

A vitória do Barça coloca ainda mais pressão sobre o Real Madrid, que encara o Celta no próximo domingo. Com os três pontos conquistados, o Barça chega a 79 pontos, enquanto o Real, com 72, busca mais uma vitória para reduzir a diferença, jogando em casa.

O Barcelona entrou em campo com um time misto, poupando alguns titulares por conta do desgaste físico acumulado e da reta final da temporada. A equipe já concentra suas atenções no duelo da próxima terça-feira, quando enfrenta a Internazionale pela Liga dos Campeões.

A partida também foi marcada por protestos contra Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do Valladolid, que vive uma fase difícil com o time já rebaixado para a segunda divisão. Antes do jogo, torcedores do clube exibiram cartazes pedindo que Ronaldo “volte para casa” e distribuíram notas falsas com a imagem dele durante os primeiros minutos da partida.

Como foi o jogo

A torcida, abatida pelo rebaixamento já confirmado do clube, teve um momento de euforia logo no início da partida com o gol de Iván Sánchez. Após o gol relâmpago dos mandantes, o Barcelona passou a controlar a posse de bola e a buscar mais finalizações. O técnico Hansi Flick acionou Lamine Yamal depois que Dani Rodríguez precisou sair de campo, machucado, após uma pancada no braço. Se antes o Barça explorava o lado esquerdo com Ansu Fati, agora era Yamal quem pedia o jogo pelo outro lado. A joia do time tentou o empate com alguns chutes que foram bloqueados e cruzamentos para a área, mas suas tentativas não tiveram efeito.

Hansi Flick promoveu mudanças logo no início do segundo tempo, e uma delas foi decisiva: o brasileiro Raphinha entrou bem na partida, aproveitou uma sobra na área e marcou o gol de empate. A virada veio pouco depois, com Fermín López finalizando dentro da área para colocar o Barcelona na frente. O Barça continuou pressionando, teve mais posse de bola e conseguiu controlar o jogo, sem muitos sustos.

Gols e destaques

1 x 0. O Valladolid abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento vindo da área, Iván Sánchez, camisa 10, cortou a marcação e finalizou. A bola desviou em Ronald Araújo e encobriu o goleiro Ter Stegen, sem chances de defesa.

Boa chance para o Real Valladolid. A equipe trocou passes rápidos, conseguiu escapar da marcação alta do Barcelona e puxou um contra-ataque perigoso. Raúl Moro invadiu a área e finalizou com força, mas Ter Stegen fez uma excelente defesa.

O Barça aparece. Aos 15 minutos, Pau Víctor apareceu bem dentro da área após um cruzamento. O atacante subiu com precisão, cabeceou firme, mas o goleiro do Valladolid fez uma boa defesa e mandou a bola para escanteio.

Mais uma grande defesa! Ansu Fati, tentando mostrar serviço, fez uma boa jogada pela lateral do campo. O atacante cortou para dentro, deixou a marcação para trás e finalizou com perigo. O goleiro André Ferreira se esticou e fez mais uma bela defesa, mantendo o Valladolid em vantagem.

1 a 1. Vindo do banco, Raphinha aproveitou uma sobra dentro da área após uma má saída do goleiro do Valladolid. O brasileiro pegou a bola rebatida e finalizou rasteiro para empatar a partida.

2 a 1. Aos 16 minutos do segundo tempo, Fermín López recebeu um bom passe dentro da área e finalizou de perna esquerda para virar o jogo a favor do Barcelona.

Chutaço! Raphinha surgiu após uma falta na entrada da área. O brasileiro cobrou com força, mas a bola viajou alto demais, passando por cima do gol, sem levar perigo ao goleiro adversário.

Não havia mais tempo para reação. O árbitro Alejandro Muñiz apitou o fim de jogo, garantindo a vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Valladolid.

FICHA TÉCNICA

Real Valladolid 1 x 2 Barcelona

Local: Estádio José Zorrilla em Valladolid, Espanha.

Data e Hora: 3 de maio de 2025, às 16h (Horário de Brasília)

Competição: Campeonato Espanhol

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

Assistentes: Diego Sánchez Rojo (ESP)e Fabián Blanco Rodríguez (ESP)

VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (ESP)

Cartões amarelos: Araujo (BAR), Sylla (VAL).

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 5’/1ºT – Iván Sánchez (VAL), 5’/2ºT – Raphinha (BAR); 14’/2ºT – Fermín Lopez (BAR);

Real Valladolid: André F., Candela, Cömert, Cenk, Aznou, Juri?, Anuar, I. Sánchez, Amallah, Moro, M. Sylla. Técnico: Álvaro Rubio

Barcelona: Ter Stegen, R. Araujo, Gavi, Pedri (Frenkie de Jong), Ansu Fati (Raphinha), Christensen, Fermín, Pau Víctor (Dani Olmo), H. Fort, Gerard Martín., Dani R. (Yamine Lamal). Técnico: Hansi Flick.