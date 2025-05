Ceilândia vence Capital e se mantém invicto na Série D

Pouca efetividade

O confronto começou com ações ofensivas equilibradas para ambos os lados.

Com 2 minutos de jogo, cada time já havia testado o goleiro rival com chutes perigosos.

Aos 8, foi a vez do Ceilândia trazer perigo para a defesa do Capital.

Em uma jogada trabalhada pelo meia Tarta e pelo atacante Junior Timbó, a bola sobrou na entrada da área para o volante Lucas Silva, que, de voleio, obrigou o goleiro Reynaldo a realizar uma grande defesa.

Com 20 minutos do primeiro tempo, o Capital voltou a apresentar perigo para o gato preto.

Matheus Anjos, reforço do coruja para a Série D, recebeu boa bola pela direita, invadiu a área, cortou um marcador e chutou, mas a bola raspou a trave e saiu pela direita.

Apenas 3 minutos depois, o clube visitante novamente ameaçou o gol do Ceilândia.

Dessa vez, o atacante Matheusão infiltrou na área e arriscou a finalização.

A bola, no entanto, bateu no travessão e sobrou para o ponta Rikelmi, que finalizou para a defesa do goleiro Edmar.

Aos 43 da etapa inicial, o Ceilândia chegou, pela última vez, ao ataque do adversário.

Junior Timbó abriu o jogo pela esquerda para Romarinho, que lançou a bola na área. Kennedy subiu livre para cabecear, mas a bola parou na trave esquerda direita do goleiro tricolor Reynaldo.

Com 50% de posse de bola para cada lado e nenhum gol, o primeiro tempo finalizou da mesma maneira como começou.

Primeiro tempo: Ceilândia 0 x 0 Capital.

Foto: Diller Abreu

Vitória do Gato Preto

A segunda etapa do jogo começou equilibrada, com ataques pouco efetivos e muita disputa no meio do campo pela posse.

A primeira chance da etapa final, a mais perigosa do jogo até então, veio a acontecer aos 10 minutos, pelo lado do Capital.

No escanteio cobrado pelo lateral Mattheus Silva, o zagueiro do coruja Pedro Romano subiu e cabeceou na medida, mas Tarta, meia do Ceilândia, cortou em cima da linha e não permitiu a inauguração do placar.

Aos 16 minutos da etapa, o placar da partida foi aberto pelo time da casa.

Após uma jogada trabalhada pelo Ceilândia na entrada da área, o ponta Kennedy recebeu livre na extremidade direita da área e acertou um chute cruzado sem chances para o goleiro adversário. Ceilândia 1 x 0 Capital.

Com 35 do segundo tempo, o Capital ameaçou, pela segunda vez na etapa, o gato preto.

Em uma falta cometida pelo zagueiro Euller, do clube anfitrião, na intermediária, Falcão partiu para a cobrança e acertou o canto, mas Edmar Sucuri, goleiro do Ceilândia, voou para defender.

Final de jogo: Ceilândia 1 x 0 Capital

Próximos Jogos

O gato preto volta aos gramados em Mato Grosso, no dia 10 de maio, contra o Luverdense.

O jogo será realizado às 16h, no Estádio Passo das Emas, pelo Campeonato Brasileiro Série D.

O Capital, por sua vez, recebe, no Estádio JK, também um time Matogrossense, o Mixto.

A bola rola às 19h30 do dia 10 de maio, em confronto válido pela 4ᵃ rodada do Brasileirão Série D.

Ficha Técnica

Ceilândia 0×0 Capital

Campeonato Brasileiro Série D – 3ᵃ rodada

Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião) – DF, 03/05/2025, 16h30

Ceilândia:

Edmar Sucuri; Mingoti, Euller, Everaldo, Diego Bolt; Lucas Silva, Tarta, Romarinho; Kennedy (Milla), Valter Bala, Junior Timbó (Regino).

Técnico: Adelson de Almeida.

Gol: Kennedy.

Capital:

Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano, Felipe Guedes, Mattheus Silva (Renan); Erick Varão (Robert), Rodriguinho; Matheusão (Wallace Pernambuco), Matheus Anjos (Falcão), Rikelmi (Moisés).

Técnico: Roberto Fernandes.

Cartões amarelos: Erick Varão.

Arbitragem:

Árbitro: Wasley do Couto Leão.

Assistente 1: Marrconi de Souza Gonçalo.

Assistente 2: Milton Jeronimo Alves.

4º árbitro: Luiz Paulo Aniceto.

Público: 380

Renda: 5865

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira