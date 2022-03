Grêmio perde Gre-Nal, mas buscará o penta no Gaúchão

O clássico nº437 foi o último de 2022 por causa das eliminações precoces das equipes na Copa do Brasil e pela queda do Grêmio no Brasileirão

O Grêmio fez valer a ótima vantagem de 3 a 0 do primeiro jogo das semifinais contra o arquirrival Internacional e, mesmo com derrota por 1 a 0 na Arena, buscará o pentacampeonato gaúcho. O rival na decisão será o Ypiranga, de Erechim, que virou o confronto com o Brasil de Pelotas e se garantiu na disputa do título pela primeira vez.

O Gre-Nal 437 foi o último de 2022 por causa das eliminações precoces das equipes na Copa do Brasil e pela queda do Grêmio no Brasileirão. O capítulo final do ano mostrou bastante equilíbrio nos primeiros 45 minutos e foi repleto de emoções na fase final após gol de Taison.

O jogo terminou com festa das duas torcidas nas arquibancadas e com confusão nos acréscimos após Ferreira se desentender com Bustos. O atacante acabou expulso, assim como o zagueiro Breno Méndez e o técnico Cacique Medina. Os jogadores ainda tentarão se pegar nos vestiários, mas foram contidos pelos seguranças.

Com os resultados das semifinais, o Grêmio superou o Ypiranga no saldo de gols e fará o primeiro jogo em Erechim no fim de semana e decide na Arena, no outro domingo.

Dono da melhor campanha na primeira fase do Gaúcho, o Ypiranga de Erechim manteve os 100% de aproveitamento no Colosso da Lagoa para reverter a série contra o Brasil de Pelotas e chegar à final com enorme dose de sofrimento e vitória por 3 a 1. Depois de perder por 1 a 0 fora, viu o goleiro Edson defender um pênalti aos 45 do segundo tempo. O lan e poderia levar a definição para penalidades.

Com 3 a 0 contra do primeiro jogo, o Internacional do ameaçado Alexander Medina sabia que não podia perder tempo se quisesse reverter pela primeira vez na história em visitas ao rival um prejuízo tão grande. A ordem era partir para cima na Arena do Grêmio. A obrigação era anotar três gols, algo inédito na temporada em 13 aparições.

Na busca pelo pentacampeonato, o Grêmio tinha o apoio da torcida, a calma pela ótima vantagem, e os contragolpes. Mesmo assim, mostrou nos primeiros minutos que não ficaria escorado no resultado do Beira-Rio. Com um minuto, Elias sairia na cara do gol se dominasse com capricho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brenno salvou o Grêmio aos 9 minutos ao defender a cabeçada de David à queima roupa após belo cruzamento de Maurício. Após o lance de perigo, o time tricolor procurou administrar melhor a posse de bola e, demonstrando mais tranquilidade, criou lances bons de ataque que não foram concluídos pelo excesso de preciosismo – ninguém parecia querer chutar a gol.

Principal jogador do Inter em campo, o atacante David sentiu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo e foi obrigado a deixar a partida. Cacique Medina optou por Caio Vidal, mudando o estilo de força para a velocidade. Antes do intervalo, Wesley ainda teve uma chance, mas acabou atrapalhado por Pedro Geromel.

A volta do segundo tempo foi parecida com uma pelada, com times expostos e oportunidades para ambos os lados mais pela deficiência alheia que competência dos ataques nos minutos iniciais.

Até um lance esquentar o Gre-Nal. Em cobrança de falta forte, no ângulo, aos 18 minutos, Taison colocou fogo no jogo. Até então tranquilo, o Grêmio viu os rivais se assanharam e partirem com tudo para cima. Em um estádio pintado de preto, azul e branco, o grito que ecoava era da torcida visitante, confiante em reviravolta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O capitão Geromel pediu calma aos companheiros e rapidamente a torcida voltou a apoiar a equipe. Com mudanças, Roger Machado tentou restabelecer a paz. Ela quase veio com Campaz. O chute colocado desviou no zagueiro e mudou o destino para infelicidade dos mandantes. Após a cobrança de escanteio, Daniel ainda salvou na cabeçada de Bruno Alves.

Maurício respondeu com bomba espalmada por Brenno. O goleiro tentou esfriar o ímpeto do oponente ao pedir atendimento médico. Mas levou cartão amarelo pela simulação. Ele salvaria novamente em batida de Edenilson. Os visitantes sufocavam enquanto o Grêmio apenas fazia o tempo passar. Conseguiu se segurar e avança à decisão.