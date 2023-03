Gerdau Minas supera Dentil/Praia Clube e fica com o título da Copa Brasil feminina 2023

A conquista credenciou o Gerdau Minas à disputa de outras duas competições: a Supercopa 2023 e o campeonato Sul-Americano de clubes 2024

O Gerdau Minas (MG) é o campeão da Copa Brasil feminina 2023 após superar o Dentil/Praia Clube (MG) por 3 sets a 1 (28/26, 25/18, 15/25 e 25/17), na noite desta terça-feira (07.03), na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC). A equipe de Belo Horizonte contou com a eficiência do bloqueio para conquistar o título da competição pela terceira vez. Foram 16 pontos do Minas neste fundamento durante o duelo.

A oposta Kisy foi a maior pontuadora da decisão com 25 pontos. A bicampeã olímpica Thaísa foi um dos pilares da vitória minastenista nesta terça-feira com 10 pontos, cinco deles em bloqueios.

“Em momentos decisivos nosso time tem mostrado força, compareceu. É uma história que tem se repetido no Minas, é a força do time, todos juntos. A nossa comissão técnica se dedica bastante, fica até de madrugada montando as marcações e estratégias. Nosso bloqueio funcionou muito graças a este trabalho em conjunto. Estamos colhendo frutos desse trabalho”, avaliou Thaísa.

Outro nome importante no jogo final a ponteira Pri Daroit, que marcou 18 pontos, comemorou o título depois de ter ficado de fora do início da temporada.

“Foi um campeonato muito importante para o nosso time, um divisor de águas para a temporada. Estamos em evolução, e o time chegou para essa fase final mais forte, mais fechado. Eu não pude jogar no início da temporada, faz parte da vida de atleta, mas fico feliz de estar hoje aqui em quadra. E ter meu trabalho reconhecido”, disse Daroit.

Foto: Maurício Val/FVImagens/CBV

A conquista em Jaraguá do Sul também credenciou o Gerdau Minas à disputa de outras duas competições: a Supercopa 2023 e o campeonato Sul-Americano de clubes 2024.

O presidente em exercício da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari, celebrou o sucesso da competição em Jaraguá do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A CBV, mais uma vez, entrega um evento de grande porte, e um espetáculo de voleibol para todo o país. A parceria com a prefeitura de Jaraguá do Sul foi fundamental para o êxito da competição. Já tínhamos conseguido este sucesso com a Copa Brasil masculina, e agora, na disputa feminina, não foi diferente. O público local abraçou as equipes que vieram aqui e fizeram um grande torneio. Parabéns ao Gerdau Minas pelo título. O ano está só começando e o voleibol brasileiro ainda tem muitas emoções por vir”, disse Radamés.

TABELA FEMININA

QUARTAS DE FINAL

02.02 (QUINTA-FEIRA)

Sesi Vôlei Bauru (SP) 2×3 Fluminense (RJ) (25/19, 20/25, 20/25, 25/23 e 13/15)

Osasco São Cristóvão Saúde (SP) 1×3 Sesc RJ Flamengo (RJ) (23/25, 28/26, 23/25 e 17/25)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

03.02 (SEXTA-FEIRA)



Dentil/Praia Clube (MG) 3×1 Barueri Volleyball Club (SP) (30/28, 19/25, 25/13 e 25/17)

Gerdau Minas (MG) 3×1 Pinheiros (SP) (20/25, 25/18, 25/20 e 25/18)

SEMIFINAIS – 06.03 – SEGUNDA-FEIRA

Jogo 05 – Dentil Praia Clube (MG) 3×1 Fluminense (RJ) (23/25, 25/21, 25/21 e 25/21)

Jogo 06 – Gerdau Minas (MG) x Sesc RJ Flamengo (RJ) (23/25, 25/18, 25/17 e 25/16)

FINAL – 07.03 – TERÇA-FEIRA

Dentil/Praia Clube (MG) 1×3 Gerdau Minas (MG) (26/28, 18/25, 25/15 e 17/25)

TODOS OS CAMPEÕES DA COPA BRASIL FEMININA

2007 – Rexona-Ades (RJ)

2008 – Finasa/Osasco (SP)

2014 – Molico/Nestlé (SP)

2015 – Pinheiros (SP)

2016 – Rexona-Ades (RJ)

2017 – Rexona-Sesc (RJ)

2018 – Vôlei Nestlé (SP)

2019 – Itambé Minas (MG)

2020 – Sesc-RJ

2021 – Itambé Minas (MG)

2022 – Sesi Vôlei Bauru (SP)

2023 – Gerdau Minas (MG)