Futebol: Candangão chega à reta final com duas vagas em aberto

João Pedro Carvalho

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

O Campeonato Candango entrou na reta final com duas vagas em aberto. O Capital (1º colocado com 19 pontos) e o Gama (segundo lugar, com 18) já estão classificados para o quadrangular final. O Gama pode ser alcançado em pontos, mas não em número de vitórias.

O Ceilândia ocupa a terceira colocação com 16 pontos e, na sequência, a equipe do Brasiliense com 13 pontos, fechando o G4.

Quatro classificados

Ainda sem confrontos definidos, a fase final o estadual ocorre com a participação dos quatro primeiros colocados se enfrentam na segunda fase, no formato de jogo de ida e volta, no que o primeiro jogo ocorre entre o 4º contra o 1º e o 3º contra o 2º, no jogo de volta os times com melhor classificação decide em casa.

Ainda com chances de classificação a equipe do Paranoá que ocupa a 5ª colocação do campeonato com 12 pontos, ainda continua na luta de manter-se vivo na tabela.

Com apenas duas rodadas restantes, o jogador Romarinho, do Ceilândia, é o artilheiro com sete gols no campeonato. A Coruja levou apenas um gol no campeonato inteiro, e divide com o time do Ceilândia o mérito de serem o melhor ataque da competição.

Disputa para não cair

Já na parte inferior da tabela, a equipe do Planaltina, que possui apenas um ponto no campeonato, já está rebaixada para a 2ª divisão do campeonato Brasiliense.

O vice lanterna Santa Maria, ocupa a 9ª colocação e vai para as duas ultimas partidas precisando da vitória, ainda com chances de permanência na 1ª divisão, as equipes do Ceilandense, Samambaia e Real Brasilia precisam de apenas um vitória nos dois próximos confrontos para se garantirem na elite do futebol Candango.

Chances

A equipe do Ceilândia necessita de apenas uma simples vitória contra a equipe do Gama fora de casa. Já a equipe do Brasiliense precisa vencer os dois próximos jogos contra o Capital e Samambaia, ambos dentro de casa para se classificar sem necessitar de nenhum outro resultado.

No entanto, a equipe do Paranoá, enfrenta as equipes do Real Brasília e a do Planaltina, ambos dentro de casa, para que eles se classifiquem eles necessitam ganhar ou dois jogos e torcer para que o Brasiliense empate um dos dois próximos jogos.

Caminho para a final:

8ª Rodada:

GAMA X CEILÂNDIA : Dia 03/03 às 16 horas no estádio do Bezerrão

PARANOÁ X REAL BRASÍLIA: Dia 03/03 às 15h30 no Defelê

BRASILIENSE X CAPITAL: Dia 03/03 às 16 Horas no Serejão

CEILANDENSE X SAMAMBAIA: Dia 02/03 às 15h30 Estádio a definir

SANTA MARIA X PLANALTINA: Dia 02/03 às 15h30 Bezerrão

9ª Rodada:

CAPITAL X SANTA MARIA: Dia 10/03 às 15h30 10/03 no Estádio JK

REAL BRASÍLIA X GAMA: Dia 10/03 às 15h30 10/03 no Defelê

CEILÂNDIA X CEILANDENSE: Dia 10/03 às 15h30 10/03 no Abadião

PARANOÁ X PLANALTINA: Dia 10/03 às 15h30 10/03 Estádio a definir

BRASILIENSE X SAMAMBAIA: Dia 10/03 às 15h30 10/03 no Serejão

Semifinais de ida:

4º colocado X 1º colocado: Dia 16/03/2024

3º colocado X 2º colocado: Dia 16/03/2024

Semifinais de volta:

1º colocado X 4º colocado: Dia 23/03/2024

2º colocado X 3º colocado: Dia 23/03/2024

Final de Ida

Vencedor semifinal 1 X Vencedor semifinal 2: Dia 30/03/2024

Final de Volta:

Vencedor semifinal 2 X Vencedor semifinal 1: Dia 07/04/2024