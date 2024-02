Semifinalista invicto do Candangão busca título inédito

O Brasília, o Gama, o CFZ, o Luziânia e o Brasiliense foram as equipes que já foram campeãs sem perder qualquer partida

Com a melhor campanha do Campeonato Brasiliense de Futebol deste ano, o Capital está classificado para o mata-mata da competição com duas rodadas de antecedência. O rendimento da equipe já é o melhor da história do clube que tem sede no Paranoá. Caso a equipe mantenha a invencibilidade e se torne campeã, entraria para o seleto grupo de cinco vencedores invictos do Candangão.

O Brasília (em 1977, 78 e 80), o Gama (1999, 2003, 2019), o CFZ (2002), o Luziânia (2016) e o Brasiliense (em 2021) foram as equipes que já foram campeãs sem perder qualquer partida.

Só 1 gol sofrido

Em 2024, a Coruja ganhou os seis últimos jogos e levou apenas um gol (em uma vitória por 5 a 1 contra o Ceilândia). O único empate (sem gols) ocorreu na primeira rodada contra o rival Paranoá.

“É muito gratificante para todos nós o que vem acontecendo no nosso grupo. Sabíamos que seria uma competição muito disputada, muito equilibrada e tínhamos que sempre estar em evolução constante”, diz goleiro Luan Santos, do Capital

Melhor defesa e ataque

O time é detentor da melhor defesa e ataque da competição. No lado ofensivo, os números impressionam. São 17 gols marcados (por 10 jogadores) na competição, com destaque individual para o atacante Wallace Pernambuco, artilheiro do time com 4 gols.

A defesa é a menos vazada. A equipe completa 20 dias sem sofrer gol. “Não acho que seja uma marca individual porque, sem meus companheiros, nada disso seria possível”, comenta o goleiro.

O Capital, nas últimas rodadas, vai jogar contra o Brasiliense fora de casa no próximo domingo (3/3), às 16h. O confronto que encerra a fase inicial será contra o Santa Maria dentro de casa no dia 10/03 às 15h30. Para se manter na liderança, a Coruja precisa vencer ambos os confrontos para se classificar no topo.