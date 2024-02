Mané Garrincha recebe Inter de Limeira e São Paulo pelo Paulistão

A Inter de Limeira está em segundo lugar do grupo C com 14 pontos, e o São Paulo é segundo do lugar do grupo D com 15 pontos

Tariq Alves, Juan Silveira e Artur Lage

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

O estádio do Mané Garrincha recebe, nessa quarta (28), às 21h30, a partida entre Inter de Limeira e São Paulo pela 5° rodada do Campeonato Paulista, em confronto atrasado por conta da decisão da Supercopa (que ocorreu no dia 4.2).

A Inter de Limeira está em segundo lugar do grupo C com 14 pontos, e o São Paulo é segundo do lugar do grupo D com 15 pontos.

Emoções em jogo

O confronto, em caso de vitória do time de Limeira, ganha força para classificação e elimina o Corinthians.

Em contrapartida, caso o Tricolor paulista leve a melhor no confronto empata em pontuação com o líder do grupo Novorizontino podendo voltar a ser o cabeça de chave.

O último jogo do São Paulo em Brasília foi em 2016 contra o Flamengo pela 9° rodada do campeonato Brasileiro no qual o Tricolor paulista saiu com um empate de 2 a 2 com dois gols de Calleri para o São Paulo e um gol de William Arão e um contra de Rodrigo Caio para o Flamengo. Já para a Inter de Limeira, essa será sua primeira partida na capital federal.

O torcedor do São Paulo, Paulo Miranda Neves de 23 anos, morador de Valparaíso-GO disse sobre estar indo pela primeira vez ver seu time do coração no estádio.

“É uma emoção grande nunca nem passava pela minha cabeça que um dia eu iria ver um jogo do São Paulo em um estádio, por eu vir do interior não imaginava isso nunca.”

Expectativa

O presidente da Interror (Torcida Organizada da Inter de Limeira), Renan Lima, de 39 anos, comentou que a expectativa é que a Inter faça um grande jogo. “Sabemos que o São Paulo vem em busca da vitória, pois precisa da vitória para se classificar para próxima fase e nós também precisamos”.

Ele entende que a verba recebida pode ser importante para o clube. “Pelo dinheiro (da venda do mando de campo) que a Inter vai receber se for utilizado para montar um time bom pro Brasileiro série D, pois sabemos a realidade de um clube do interior suas dificuldades. Também temos noção que se o jogo fosse aqui em uma quarta-feira e com transmissão em TV aberta dificilmente atingiria o valor que o time ganhou com a venda de mando”.

