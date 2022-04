Freddy Rincón é internado em estado grave após acidente de carro na Colômbia

Quintero informou que o ex-jogador, de 55 anos, está na sala de cirurgia e logo será levado para a “área de cuidado intensivo”

O estado de saúde do ex-jogador colombiano Freddy Rincón é crítico, informou nesta segunda-feira o hospital onde ele foi internado após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Cali, na Colômbia.

Ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, Rincón deu entrada na manhã de hoje na Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud com um “trauma cranioencefálico severo” e seu quadro é “muito crítico”, segundo o diretor do hospital, Laureano Quintero.

Quintero informou que o ex-jogador, de 55 anos, está na sala de cirurgia e logo será levado para a “área de cuidado intensivo”.

Por volta das 4h30 da manhã (horário local, 6h de Brasília), um ônibus e “uma caminhonete com aparentemente quatro ocupantes colidiram”, informou Edwing Candelo, subsecretário de Mobilidade da cidade de Cali.

Em um primeiro balanco, a prefeitura registrou cinco feridos, entre eles Rincón e o motorista do ônibus.

Veículos de imprensa colombianos divulgaram imagens de uma câmera de segurança que registrou o acidente. No vídeo, se vê um carro atravessar um cruzamento quando um ônibus o atinge em alta velocidade pelo lado do carona.

“Parece que o semáforo estava vermelho quando o carro cruza a rua e pode ter sido excesso de velocidade” do ônibus ou veículo onde estava o ex-jogador, explicou Candelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O teste de alcoolemia feito no motorista depois do acidente deu negativo, enquanto Rincón não pôde passar pelo mesmo exame “por seu estado crítico”, segundo o subsecretário.

“Não temos certeza de quem estava dirigindo o carro. Acreditamos que, pelo impacto, o ex-jogador estava no banco do carona”, disse Candelo.

Nascido na cidade portuária de Buenaventura, no sudoeste da Colômbia, e conhecido como “El Coloso”, Rincón foi uma das grandes estrelas da seleção colombiana na Copa do Mundo de 1990.

O ex-jogador foi bicampeão brasileiro e campeão mundial pelo Corinthians e também teve passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todas as nossas orações estão voltadas para o nosso campeão do mundo Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito em Cali. Fuerza, Freddy!”, escreveu o Corinthians em sua conta no Twitter.

© Agence France-Presse