Fluminense leva 3, faz 5 e vence Goiás de virada

O Goiás terá um jogo importantíssimo no próximo domingo (29), em casa, contra o Vasco, em duelo direto na luta contra o rebaixamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Fluminense e Goiás protagonizaram um jogo movimentado e com cara de Fernando Diniz na noite desta quarta-feira (25), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu por 5 a 3, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), encostou no G6 e manteve o Esmeraldino na beira da zona de rebaixamento, com os mesmos 31.

Jhon Arias e Keno fizeram dois gols cada e Felipe Melo marcou um -os tricolores, que não venciam no Brasileirão há mais de um mês, ainda tiveram dois gols anulados. Allano, Matheus Babi e Palacios descontaram para o Goiás.

O Goiás terá um jogo importantíssimo no próximo domingo (29), em casa, contra o Vasco, em duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Cruzmaltino é o atual 17º colocado, com 30 pontos, mas joga amanhã e pode sair do Z4.

Já o Flu subiu para o sétimo lugar do campeonato, com 45 pontos. A equipe de Fernando Diniz, que segue de olho na final da Libertadores, volta a campo contra o Atlético-MG, no sábado (28), na Arena MRV.