Filho de Eliza Samudio segue os passos do pai e vai estrear como goleiro do Athletico-PR

Bruno Samudio de Souza, filho de Bruno Fernandes e Eliza Samudio, está seguindo os passos do pai e quer ser jogador de futebol. Atuando como goleiro, ele vai estrear no Sub-13 do Athletico Paranaense neste sábado (15), na Copa do Futebol Sulbrasileiro, contra o Novo Hamburgo.

Sua mãe, Eliza, foi morta em 2010, quando tinha apenas 25 anos. Bruno, seu companheiro e pai do Bruninho, até então goleiro do Flamengo, foi apontado como o mandante do homicídio. Após julgamento, ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão, e hoje cumpre pena em regime aberto. O corpo de Eliza nunca foi encontrado.

Antes de chegar ao Athletico, Bruninho, que hoje vive com a avó Sônia Moura, fez testes em vários clubes antes de ser contratado pela equipe paranaense, em fevereiro deste ano.