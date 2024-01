Fernando Diniz é demitido após Ednaldo ser reconduzido à CBF

Diego Garcia e Elo Burlá

Rio de Janeiro, RJ (UOL/Folhapress)

Fernando Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. O treinador foi comunicado da decisão por Ednaldo Rodrigues, que foi reconduzido à presidência da entidade na tarde de quinta (4). A informação foi inicialmente veiculada pelo “ge”.

Diniz permaneceu por seis jogos no cargo, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O contrato iria até junho de 2024. Com a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid e a queda do treinador do Fluminense, a CBF volta à estaca zero na busca por um profissional.