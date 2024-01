Oscar Pistorius: herói olímpico que se tornou assassino

O ex-atleta de 37 anos condenado por homicídio foi libertado da prisão em liberdade condicional, depois de cumprir mais da metade da pena

Nas Olimpíadas de Londres de 2012, diante de 80 mil torcedores e de uma constelação de flashes de câmeras, Oscar Pistorius levou 45,44 segundos para se tornar um ícone global. Um ano depois, ele matou sua namorada Reeva Steenkamp com quatro balas.

O ex-atleta de 37 anos condenado por homicídio foi libertado da prisão em liberdade condicional na sexta-feira, depois de cumprir mais da metade da pena, quase 11 anos após o crime que chocou o mundo.

Nas primeiras horas do Dia dos Namorados de 2013, em sua luxuosa casa em Pretória, ele atirou na porta fechada do banheiro de seu quarto, matando a modelo Steenkamp, ​​de 29 anos.

Mais tarde, ele disse que a confundiu com uma intrusa.

Durante seu julgamento em 2014, em um tribunal sem janelas, os patrocinadores o abandonaram e ele foi forçado a vender suas casas para cobrir contas legais crescentes.

A condenação de cinco anos por homicídio culposo foi elevada a homicídio em recurso e em julho de 2016 ele foi condenado a seis anos, menos de metade do prazo mínimo para a acusação.

Em 2017, o Supremo Tribunal de Recurso mais do que duplicou a pena de prisão para 13 anos e cinco meses depois de o Estado ter apelado alegando que a sentença tinha sido indevidamente branda.

Os promotores argumentaram que Pistorius não demonstrou remorso genuíno.

O departamento de serviços correcionais confirmou a sua libertação na sexta-feira, depois de ter sido discretamente retirado da prisão de Pretória, fora da vista das hordas de imprensa acampadas fora dos portões das instalações.

Suas condições de liberdade condicional incluem fazer terapia para problemas de raiva e violência de gênero, abster-se de beber álcool ou consumir outras substâncias e cumprir serviço comunitário.

– Lado mais sombrio –

O julgamento de assassinato de alto perfil que tomou conta do mundo expôs o lado mais sombrio do homem, agora com 37 anos, oferecendo vislumbres de um homem perigosamente volátil, com uma queda por armas, mulheres bonitas e carros velozes.

Em 2009, ele passou uma noite na prisão depois de supostamente agredir uma mulher de 19 anos em uma festa, em um caso que foi resolvido fora dos tribunais.

Ele foi acusado de disparar uma arma através do teto solar do carro em movimento de uma ex-namorada.

Semanas antes de atirar em Steenkamp, ​​ele disparou uma arma acidentalmente em um restaurante em Joanesburgo.

O velocista dormia com uma pistola debaixo da cama em sua casa, em um bairro de alta segurança, por medo de ladrões.

A mãe de Steenkamp, ​​June, disse em março que não acredita que Pistorius tenha contado a verdade sobre o que aconteceu.

Pistorius nasceu em 1986 em Joanesburgo sem fíbulas (ossos da panturrilha).

Seus pais decidiram, quando ele tinha 11 meses de idade, amputar as pernas abaixo do joelho para que ele pudesse receber próteses de pernas.

Isso lhe permitiu praticar esportes e ele se destacou, concentrando-se na corrida somente depois de fraturar o joelho jogando rugby.

“Isso nunca foi um problema. Minha mãe dizia ao meu irmão: ‘Você calça os sapatos e Oscar, você calça as pernas. Então me encontre no carro'”, disse Pistorius em uma entrevista em 2011.

– ‘Homem, Superman, Pistoleiro’ –

Filho do meio cujos pais se divorciaram quando ele tinha seis anos, ele teve um relacionamento problemático com seu pai Henke. Sua mãe morreu quando ele tinha 15 anos.

Em 2004, apenas oito meses depois de entrar na pista, ele quebrou o recorde mundial dos 200 metros nas Paraolimpíadas de Atenas.

Nos Jogos Paraolímpicos de Pequim de 2008, ele conquistou os títulos de velocidade de 100m, 200m e 400m e lançou uma batalha para participar do atletismo sem deficiência, superando os argumentos de que suas lâminas de corrida de fibra de carbono personalizadas lhe davam uma vantagem injusta.

Em 2012, ele fez história ao se tornar o primeiro duplamente amputado a competir nas Olimpíadas e nas Paraolimpíadas.

“Ele é a definição de inspiração global”, proclamou a revista TIME na sua lista de 2012 das pessoas mais influentes do mundo.

Menos de um ano depois, Pistorius apareceu na capa com as palavras “Man, Superman, Gunman”.

