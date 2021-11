Federação Internacional muda regra e desobriga uso de biquínis no handebol

O assunto foi abordado e comentado em boa parte do mundo, com pessoas influentes mostrando seu apoio à postura da seleção norueguesa

A Federação Internacional de Handebol informou que está mudando as regras da modalidade para que as mulheres possam usar como vestimenta shorts ao invés de biquínis durante as partidas. O regulamento diz que os shorts precisam estar dez centímetros acima da patela, o osso da frente do joelho.

Em julho desse ano, durante a disputa da Euro de Handebol Feminino 2021, atletas da seleção feminina de handebol de praia da Noruega foram multadas pela federação europeia por usarem shorts ao invés de biquínis.

O assunto foi abordado e comentado em boa parte do mundo, com pessoas influentes mostrando seu apoio à postura da seleção norueguesa. Um exemplo foi a cantora pop norte-americana Pink, que afirmou estar orgulhosa com as meninas em um post na sua conta oficial do Twitter.

A ativista australiana Talitha Stone, que liderou, em 2012, a campanha que criticava a Lingerie Football League (Liga de futebol americano feminino), ressaltou a importância desse momento para a sociedade e que espera grandes mudanças em um futuro próximo.

“Espero que este seja o começo do fim do sexismo e da objetificação de mulheres e meninas no esporte. E que, no futuro, todas as mulheres sejam livres para praticar esportes sem medo da roupa que estejam usando e de assédio sexual”, disse Stone.