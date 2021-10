Flamengo vence Atlético-MG e tenta voltar à briga pelo título do Brasileiro

Agora com 49 pontos, o Flamengo empata com Palmeiras e Red Bull Bragantino em número de pontos, mas assume a vice-liderança

O Flamengo se recuperou da dura eliminação na semifinal da Copa do Brasil com uma vitória sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, neste sábado (30). No Maracanã, a equipe rubro-negra superou os mineiros por 1 a 0, com gol de Michael, ainda no primeiro tempo do jogo.

Agora com 49 pontos, o Flamengo empata com Palmeiras e Red Bull Bragantino em número de pontos, mas assume a vice-liderança pelo menos provisoriamente.

O trio está 10 pontos atrás do líder, mas o Flamengo é quem tem mais condições de tirar essa vantagem atualmente devido ao número de jogos.

Os cariocas atuaram 26 vezes pelo Brasileiro, duas a menos que Atlético-MG e Palmeiras, e três a menos que o Bragantino. Os dois times paulistas ainda entrarão em campo neste domingo (31) e na segunda (1º), no complemento da 29ª rodada.

Já o Flamengo agora terá uma semana decisiva para as suas pretensões na competição, pois descontará dois de seus jogos atrasados. Na terça (2), às 16h, pegará o Athletico-PR, algoz na Copa do Brasil, em Curitiba. Na sexta (5), receberá o Atlético-GO.

Já o Atlético-MG também terá que repor um jogo na quarta (3), contra o Grêmio.

FLAMENGO

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Rodinei) e Michael (Thiago Maia); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol (Bruno Viana). T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga (Diego Costa), Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho (Mariano), Nacho (Savarino); Keno (Vargas), Hulk. T.: Cuca

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Éverton Ribeiro, Rodinei e Diego Alves (FLA); Guga e Nathan Silva (ATL)

Gols: Michael (FLA), aos 24’1ºT