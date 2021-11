Grêmio diz ajudar na identificação de ‘transgressores’ em sua arena

Torcedores dos dois times tentaram trocar socos pela lateral da grade que separava o público local e o visitante

Após as cenas de vandalismo protagonizadas por torcedores do clube neste domingo (31), além de uma acusação de racismo, o Grêmio divulgou um comunicado oficial nesta segunda (1º) comentando os episódios ocorridos dentro de sua arena.

Após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, que complicou ainda mais a situação dos tricolores na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, alguns gremistas invadiram o gramado, destruíram a cabine do VAR e equipamentos de transmissão. Ao mesmo tempo, torcedores dos dois times tentaram trocar socos pela lateral da grade que separava o público local e o visitante.

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou ainda um torcedor do Grêmio imitando o que seria um macaco em direção à torcida do Palmeiras. Esse caso não é citado diretamente pelo clube em sua manifestação.

Torcedores do Grêmio atacam cabine do VAR após derrota Diego Vara – 31º.out.21/Reuters Torcedores vestidos com uniformes do time batendo em cabine transparente ** “O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que está empregando todos os esforços necessários para, além de quem já foi reconhecido e apresentado aos órgãos competentes, identificar os demais transgressores em relação ao evento ocorrido ao final da partida entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, deixando a critério das autoridades legitimadas para tanto, que os infratores sejam punidos na forma da lei”, disse a agremiação.

“O Grêmio, habitualmente engajado em ações e campanhas de conscientização contra qualquer tipo de violência e discriminação, não compactua com atos cometidos por pequena parcela dos presentes na partida de ontem”, continuou.

“Reitera-se que o clube não irá se furtar de tomar as medidas internas cabíveis, após a apuração e a responsabilização dos indivíduos envolvidos no episódio. Por fim, o Grêmio renova o seu compromisso com o estrito cumprimento das leis e com a manutenção da ordem pública, permanecendo à disposição e atuando proativamente”, encerrou.

Com a derrota, o Grêmio permaneceu na penúltima colocação do Brasileiro e está a sete pontos do Bahia, 16º colocado e primeiro time a se livrar da queda para a Série B. Faltam ao clube gaúcho 11 jogos na competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação em campo pode ficar ainda mais difícil de ser revertida em caso de punições. O procurador-geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Ronaldo Botelho Piacente, disse ao site ge que o caso se enquadra no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena prevista para casos de invasão de campo pode chegar a R$ 100 mil de multa e perda de mando por até 10 partidas.

“Nesse caso, óbvio que houve gravidade. Há uma tendência. A Procuradoria vai denunciar. Pretende que o Grêmio seja punido com perda do mando de campo, mas obviamente que eu faço a denúncia e o julgamento cabe aos auditores”, afirmou Piacente.