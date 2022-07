Fechando as oitavas da Libertadores, Fortaleza visita o Estudiantes

Após empatar em 1×1 no jogo de ida, quem vencer hoje, garante a classificação. A partida será transmitida pelo Facebook

Para fechar os confrontos das oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza está na Argentina para enfrentar o Estudiantes, equipe que detém quatro títulos da competição. Após empatar em 1×1 no jogo de ida, quem vencer hoje, garante a classificação. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo será às 21h30, com transmissão do Facebook.

Quem passar enfrenta o Athletico Paranaense, que passou pelo Libertad, na próxima fase. Até agora, todos os brasileiros conseguiram se classificar para as quartas de final da Libertadores.

Tanto a equipe argentina como a brasileira naõ vivem bons momentos nos campeonatos nacionais. Enquanto o Estudiantes soma sete pontos em seis jogos, na 18ª colocação de 28, o Fortaleza está na lanterninha do Brasileirão, com apenas 10 pontos em 15 jogos.

O Estudiantes vem de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas no nacional e o empate na Libertadores. Após poupar no último jogo, o técnico Zielinski terá força máxima para tentar a classificação para as quartas de final.

Já o Leão, que vem de derrota contra o Coritiba de virada – com um time misto -, não terá desfalques, e vai à campo com o que tem de melhor em busca de uma classificação histórica. Ceballos e Depietri estão recuperados da Covid e poderão jogar.

Ficha técnica

Estudiantes x Fortaleza

Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina, às 21h30 – 07/07/2022 – jogo de volta

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

Quarto Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Árbitro de Vídeo (VAR): Juan Lara (CHI)

AVAR: Ángelo Hermosilla (CHI)