Palmeiras supera recorde histórico de sequência de vitórias na Libertadores

Além de garantir a classificação às quartas de final, a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño estabeleceu um novo recorde para o clube alviverde na Copa Libertadores. A goleada de 5 a 0 sobre os paraguaios foi o nono triunfo consecutivo na competição continental, feito nunca antes alcançado por nenhuma outra equipe.

A marca contabiliza as edições de 2021 e 2022, desde a vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, na final da Libertadores da temporada passada. Com isso, o Palmeiras supera os números de Peñarol, do Uruguai, e Estudiantes, da Argentina, que chegaram a oito triunfos seguidos em 1966, e entre 1968 e 70, respectivamente.

Em 2022, além dos 100% de aproveitamento na Libertadores – seis vitórias na fase de grupos e duas nas oitavas de final -, o Palmeiras conta com o melhor ataque e melhor defesa do torneio. São 33 gols marcados – média de mais de quatro por jogo – e apenas três sofridos. São as melhores marcas do clube desde a edição de 2000, quando alcançou os mesmos números, mas em 14 jogos.

O Palmeiras também se classificou pela quinta vez consecutiva (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), único clube brasileiro a realizar o feito. A última vez em que a equipe não superou as oitavas de final foi em 2017, quando acabou eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, nos pênaltis.

Após a vitória, Abel Ferreira exaltou a postura do time e a atuação de Rony, que finalmente marcou um gol de bicicleta e superou o número de tentos de Pelé na Libertadores (18 a 16). “Vou dar os parabéns pelo gol que fez, que é magnífico. Mas posso pegar na imagem e dizer que é o espelho da nossa equipe. Tentar, tentar, tentar, até conseguir, mesmo que os outros zoem”, afirmou o treinador.

O Palmeiras chega a 16 partidas de invencibilidade na Libertadores. A última derrota do alviverde foi contra o Defensa y Justicia, por 4 a 3, no Allianz Parque, ainda na fase de grupos da edição de 2021. O próximo adversário da equipe paulista será o Atlético Mineiro, pelas quartas de final.

Confira as nove vitórias seguidas do Palmeiras na Libertadores

1 – Palmeiras 2 x 1 Flamengo (final de 2021)

2 – Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras (fase de grupos)

3 – Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero (fase de grupos)

4 – Emelec 1 x 3 Palmeiras (fase de grupos)

5 – Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras (fase de grupos)

6 – Palmeiras 1 x 0 Emelec (fase de grupos)

7 – Palmeiras 4 x 1 Deportivo Táchira (fase de grupos)

8 – Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras (oitavas)

9 – Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño (oitavas)

Por: Estadão Conteúdo