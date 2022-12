Pelé segue evoluindo e está com sinais vitais estáveis, diz boletim médico

O documento diz que o Rei do futebol, internado no local desde a semana passada, segue tendo melhoria progressiva, principalmente da infecção respiratória

O Hospital Albert Einstein divulgou, na segunda-feira (6), um novo boletim médico informando que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, segue evoluindo seu quatro de saúde.

O documento diz que o Rei do futebol, internado no local desde a semana passada, segue tendo melhoria progressiva, principalmente da infecção respiratória, e que está com sinais vitais estáveis.

Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências.