Em jogo que pode marcar despedida de Sampaoli, Atlético-MG vence o Sport

Depois de ficar três jogos sem vitória -dois empates e uma derrota-, o Atlético-MG, enfim, triunfou no Campeonato Brasileiro. O Galo venceu na tarde deste domingo (21) o Sport, por 3 a 2, na penúltima rodada do Nacional.

Na ilha do Retiro, Jair, Rafael Thyere (contra) e Marrony garantiram três pontos para o Alvinegro. Dalberto e Thiago Neves, de pênalti, marcaram os gols do Leão Pernambucano.

Dependendo do resultado do jogo Fluminense e Santos o Galo poderá garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Sampaoli

Segundo a jornalista argentina Veronica Brunati, que já cobriu duas Copas do Mundo e cinco Copas América, o técnico Jorge Sampaoli acertou contrato com o Olumpique de Marselha, da França. O acordo seria válido até 2023.

O que chama a atenção é que o treinador, que comandaria o Galo pela última vez na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras, no dia 25 de fevereiro, levou o terceiro cartão amarelo -e depois foi expulso quando a arbitragem assinalou pênalti para o Sport- e estará suspenso na última partida alvinegra no Brasileirão. Brunati disse ainda que Sampaoli viajaria à Europa para se apresentar ao novo clube um dia após o fim do Brasileiro.

Cronologia do jogo

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Jair abriu o placar a favor do Atlético-MG. O volante aproveitou rebote do goleiro Luan Polli, após chute de Guilherme Arana, e balançou as redes: 0 a 1.

Aos 32 minutos, Dalberto empatou o jogo na Ilha do Retiro, após cruzamento “na medida” de Júnior Tavares: 1 a 1.

Aos 4 minutos do segundo tempo, Rafael Thyere jogou contra o próprio patrimônio e fez um gol contra. O zagueiro do Sport tentou interceptar chute do atleticano Guilherme Arana, a bola desviou no corpo do defensor do Sport, e enganou o goleiro Luan Polli: 1 a 2.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Thiago Neves deixou tudo igual em cobrança de pênalti: 2 a 2.

Aos 52 minutos, Marrony fez o terceiro e garantiu a vitória do Galo: 2 a 3.

SPORT

Luan Polli; Patric, Adryelson, Rafael Thyere, Chico (Ewerthon) e Júnior Tavares; Marcão (Luciano Juba), Ronaldo Henrique (Márcio Araújo), Thiago Neves e Marquinhos (Gustavo Oliveira); Dalberto (Pedrão). Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Zaracho) e Calebe (Alan Franco); Savarino, Keno (Marrony) e Sasha (Vargas). Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 3 ATLÉTICO-MG

Motivo: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data e horário: 21 de fevereiro de 2021, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartão amarelo: Sasha, Guilherme Arana, Junior Alonso, Marrony (CAM); Ronaldo Henrique, Marcão (SPO)

Gol: Jair, do Atlético-MG, aos 6 minutos do primeiro tempo; Dalberto, do Sport, aos 32 minutos do primeiro tempo; Rafael Thyere, do Sport, contra, aos 4 minutos do segundo tempo; e Thiago Neves, do Sport, aos 41 minutos do segundo tempo; e Marrony, do Atlético-MG, aos 52 minutos do segundo tempo.

As informações são da Folhapress