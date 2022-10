Defesa de Neymar celebra desfecho de processo, mas fala em ‘dano reputacional’

A Justiça Espanhola considerou legal a transferência de Neymar do Santos para o Barcelona, razão do processo aberto pelo Grupo DIS

A defesa de Neymar celebrou a decisão tomada pela Justiça Espanhola de retirar as acusações de corrupção e fraude contra o atacante, mas lamentou o “dano reputacional incalculável” gerado pelo processo. Um comunicado oficial sobre o desfecho do caso foi divulgado na tarde desta sexta-feira, horas após o julgamento, pela NR Sports, empresa fundada pelos pais do jogador, Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, para gerenciar sua imagem.

“A acusação inicial se pautava exclusivamente nas versões unilaterais, particulares e angularizadas do grupo DIS”, afirma um trecho do texto. “Quase dez anos da transferência e de todas as tentativas difamatórias, tendenciosas e negligentes dos acusadores particulares, que causaram dano reputacional incalculável, o caso está definitivamente encerrado”, completa a defesa ao fim da nota.

O comunicado também destaca que a Justiça Espanhola seguiu a interpretação que já havia sido feita pela Fifa e pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Ambos os órgãos consideraram legal a transferência de Neymar do Santos para o Barcelona, razão do processo aberto pelo Grupo DIS, que possuía 40% dos direitos econômicos do jogador na época da negociação e diz não ter recebido o valor correto por sua participação.

A venda, concretizada em 2013, foi anunciada por 17,1 milhões de euros e o DIS recebeu uma fatia de 6,84 milhões de euros. Depois disso, o Barcelona informou que o valor real da transação foi de 57 milhões de euros, e a diferença de quase 40 milhões de euros foi depositada para a empresa N&N, em nome dos pais do atleta.

A situação desencadeou uma investigação que obrigou o Barcelona a revelar o contrato feito com Neymar. Os documentos mostravam um valor ainda maior do que o divulgado anteriormente: 86,2 milhões de euros, englobando pontos como luvas, um repasse ao Instituto Neymar Júnior e comissões ao pai do atacante. O DIS, portanto, conclama que deveria ter recebido 34,5 milhões de euros e pede reparação na Justiça.

Ao divulgar a decisão de retirar as acusações nesta sexta-feira, Promotoria da Espanha afirmou que o “julgamento foi baseado em presunções, não em provas” e que o DIS “errou em sua jurisdição, pois deveria ter ido para a vara cível e não para a vara criminal”.

Também estão livres das acusações todos os outros réus do processo; os pais do atleta, os administradores da empresa familiar N&N Consultoria Esportiva; o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues; os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu; e ainda Sergi Atienza, representante legal do clube catalão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neymar se pronunciou com uma breve frase nas redes sociais. “Acredite em si mesmo e Deus mostrará o quanto és forte”, escreveu o atleta ao compartilhar o título de uma matéria que noticiava a retirada das acusações.



‘Estadão Conteúdo’