Torcedor flamenguista termina casamento de 12 anos para ir à final da Libertadores no Equador

Alex foi também para Lima, no Peru (2019), e para Montevidéu, no Uruguai (2021), assistir a finais de Libertadores

Filipe Fonseca

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

O torcedor Alex Rocha, de 43 anos, que é flamenguista e mora em Brasília, decidiu viajar para Guayaquil, no Equador (a 3,5 mil km de distância), para assistir à final da Libertadores no próximo sábado (29). É a terceira vez que ele acompanha o time do coração. O confronto será contra o Athlético Paranaense. Porém, a viagem foi motivo de discórdia em casa. O advogado recebeu uma intimação da esposa, que foi contrário à viagem. “Pode ganhar na mega sena, pode ser com dinheiro dos outros, que eu não aceito (a ida do torcedor para o Equador)”.

Mesmo sendo colocado na parede pela esposa, o flamenguista decidiu viajar. Além dessa nova aventura pelo clube do coração, ele foi também para Lima, no Peru (2019), e para Montevidéu, no Uruguai (2021), assistir a finais de Libertadores. Morando em Brasília há 5 anos, o casal completaria 12 anos de casados no próximo dia 13. O casal tem dois filhos, um menino de 11 anos de idade e uma garota de quase três anos.

O advogado diz que sente uma mistura de sentimentos. “Sentimento de tristeza, afinal são 12 anos de casamento com 2 lindos filhos. Sentimento de angústia, já que a decisão não partiu de você e não há nada que possa fazer para mudar. Sentimento de perda da família por tudo que construímos. Sentimento de saudade, já que ficarei longe dela e dos meus filhos… Após a viagem voltarei para o Rio e eles continuarão em Brasília. E, por fim, um sentimento de dor. Eu não poderei acompanhar o crescimento da minha filha (a melhor fase que eu considero) e do meu filho”, lamentou.

Mágoas

Natural do Rio de Janeiro, Alex conta que a recebeu um ultimato da esposa. “Ela diz que a viagem foi a gota d’água. Mas se eu não fosse, ela não teria terminado. Nós nos mudamos para Brasília em 2018. Eu abri mão do meu trabalho e da minha profissão para acompanhá-la”. Alex diz que tinha 4 fontes de renda e decidiu mudar e tomar conta de casa. “Em 2019, ela engravidou e tivemos nossa filha. Mais um ano sem trabalhar, para ajudar lá em casa. Então, ela indaga que eu não queria trabalhar, mas não é verdade, eu sempre quis trabalhar, sempre fui independente, porém com criança pequena dificultou um pouco”

Em sua terceira final de Libertadores em quatro anos, Alex diz que viver esse momento gera um sentimento inenarrável. “Sempre foi um sonho em ir a uma final. Estou indo pela terceira vez. Parece que é a primeira, é um sentimento para quem gosta e acompanha futebol desde pequeno”, explicou.

O torcedor do Flamengo ganhou a passagem para Guayaquil de seu irmão, que também viajou, Alex contou que gastou cerca de R$ 6 mil cada um. “Eu consegui ir esse ano porque meu irmão me deu de presente de aniversário. As passagens foram compradas com antecedência e tivemos que fazer conexão na Colômbia para depois ir para Guayaquil.”