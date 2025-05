Corinthians vence Santos em clássico paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Corinthians venceu o Santos, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 no clássico paulista disputado na tarde deste domingo (18) na Neo Química Arena.

O gol da vitória foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo por Yuri Alberto, que aproveitou um cruzamento de Martínez no meio da área do Santos. O lance precisou ser confirmado pelo VAR -Gabriel Brazão defendeu depois de a bola cruzar a linha.

Yuri Alberto marcou uma segunda vez na partida, aos 40 do segundo tempo, mas o gol foi anulado depois de o juiz consultar o VAR e ver uma falta no início da jogada.

O jogo começou equilibrado, com o Corinthians com dificuldades em se impor em campo, e o primeiro tempo teve poucas finalizações.

Na primeira etapa, as maiores chances de gol aconteceram aos 20 minutos, quando Zé Ivaldo cabeceou para fora, e em uma cobrança de falta do Corinthians aos 39 minutos, bem defendida pelo goleiro do Santos.

Depois do gol do Corinthians no segundo tempo, o Santos teve dificuldades para ameaçar o empate. A situação se complicou aos 34 minutos, quando o lateral-esquerdo Escobar levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Na próxima rodada da competição, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG e o Santos pega o Vitória.