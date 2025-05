Capital recebe Luverdense em busca da segunda vitória na Série D

Por Arthur Serique

Capital e Luverdense se enfrentam, neste domingo (18/5), às 15h30, no Estádio JK, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

A Coruja busca a segunda vitória na competição para entrar de vez na zona de classificação do grupo.

Como chegam as equipes

O Capital teve um empate amargo, diante do Mixto-MT, onde sofreu gol nos acréscimos do segundo tempo, com um jogador a mais.

A Coruja soma quatro pontos em quatro jogos e tenta reencontrar o caminho das vitórias para se firmar entre os quatro primeiros do Grupo A5.

Já o Luverdense, empatou na última rodada em um jogo movimentado contra o Ceilândia, atual líder do grupo.

O time mato-grossense tem dez pontos e busca a vitória fora de casa para assumir a ponta da tabela.

Duelo inédito

O confronto marca o primeiro embate oficial entre Capital e Luverdense. Na rodada passada, a Coruja enfrentou pela primeira vez uma equipe do Mato Grosso, no empate com o Mixto, também no Estádio JK.

O Luverdense, por outro lado, tem retrospecto favorável diante de times do Distrito Federal. Em 11 partidas, foram seis vitórias, três derrotas e dois empates, desempenho que dá confiança para o Verdão do Centro-Oeste nesta nova viagem à capital federal.

Foto: Filipe Fonseca

Ingressos

Os ingressos para a partida estão à venda no site oficial do Capital e também poderão ser adquiridos na bilheteria do Estádio JK, a partir das 14h30, no dia do jogo.

Os valores são de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

Ficha técnica

Capital x Luverdense-MT

Campeonato Brasileiro Série D – Fase de grupos – 5ª rodada

Estádio JK Paranoá, Paranoá – DF, 18/05/2025, 15:30

Arbitragem

Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos – TO

Árbitro Assistente 1: David Sousa Santana – DF

Árbitro Assistente 2: Josieliton Silva dos Santos – DF

Quarto Árbitro: Matheus de Moraes Silva – DF

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira