Ronaldo ataca CBF e critica poder das federações: ‘palhaçada vai continuar’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ronaldo Fenômeno soltou o verbo contra a CBF e fez duras críticas ao processo eleitoral que está em andamento. O ex-jogador havia tentado se candidatar à presidência da entidade recentemente, mas acabou, segundo ele, com “portas fechadas” pelas federações estaduais, que são pilares da eleição.

“Não é novidade para ninguém. O que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. A gente vive um momento terrível, mas o mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do túnel.

Enquanto o estatuto da CBF for esse que é agora, que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar”, disse Ronaldo Fenômeno, à TV Bandeirantes.

Ronaldo deu a declaração durante a transmissão da TV Bandeirantes do GP de Emilia-Romagna da F1, na manhã deste domingo (18). O Fenômeno esteve in loco para acompanhar a corrida que terminou com vitória de Max Verstappen.

“Não tem nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro. Eu diria que muda a página, mas o livro é o mesmo, é tudo farinha do mesmo saco. Isso não vai mudar. Vai maquiar um pouco o que está acontecendo. Mas daqui a pouco volta a mesma história, voltam os escândalos, volta a corrupção.

Enquanto o poder estiver nas mãos deles vai ficar entre eles e nada vai muda”, continuou.

“O futebol brasileiro tem um potencial tão grande, com talentos, jogadores, bastaria apenas uma reforma importante para que a gente pudesse ter esperança de títulos novamente e reconectar a seleção ao torcedor”, completou Ronaldo.

A CBF vive momento bastante conturbado internamente, com direito a afastamento de Ednaldo Rodrigues e convocação de novas eleições em 24 horas. O pleito está marcado para o dia 25 de maio, próximo domingo, véspera da chegada de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção, ao Brasil.

Ironia de Ronaldo nas redes sociais

Ontem, Fenômeno já havia ironizado um manifesto divulgado por 19 federações que pede “estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro”. “Agora?”, publicou Ronaldo em seus stories do Instagram ao mostrar a imagem do manifesto em questão ao fundo.

A publicação de Ronaldo reforça a tese de que ele não deve concorrer à nova eleição da CBF, marcada para o dia 25.