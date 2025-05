Lúcio teve 18% do corpo queimado e está na UTI, diz hospital

LUIS EDUARDO DE SOUSA

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS)

O ex-zagueiro da seleção brasileira Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, 47, teve 18% do corpo queimado em um acidente doméstico na sexta-feira (16), segundo comunicado pelo boletim médico neste sábado (18). Ele segue internado na UTI do Hospital Brasília, no Distrito Federal, em estado estável.

A informação de que o ex-atleta se acidentou foi compartilhada no perfil dele no Instagram ainda na noite de sexta. Segundo a família, Lúcio se queimou na lareira ecológica de casa, que explodiu.

“O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, segue estável e consciente, sob cuidados da equipe especializada em queimados do Hospital Brasília – Rede Américas. Neste sábado (17), passou por curativo das lesões e mantém boa evolução clínica”, diz nota divulgada pela instituição particular.

A gravidade das lesões, no entanto, não foi divulgada.

Lúcio está fora dos campos desde 2020, quando anunciou sua aposentadoria após passagens por Gama e Brasiliense. Conhecido por seu estilo “xerife” em campo, passou por grandes clubes europeus, como Inter de Milão e Bayern de Munique. Esteve também no elenco do pentacampeonato do Brasil, em 2002.

No Brasil, defendeu o São Paulo, Internacional e Palmeiras. Seus últimos clubes foram o Gama e o Brasiliense.