Com lesão da panturrilha, português Diogo Jota está fora da Copa

O jogador de 25 anos se lesionou nos minutos finais da partida da vitória do Liverpool sobre o Manchester City por 1 a 0, no último domingo

O atacante Diogo Jota, do Liverpool, será desfalque para a seleção de Portugal na Copa do Mundo devido a uma lesão na panturrilha, informou nesta terça-feira o técnico dos ‘Reds’, Jurgen Klopp.

“Uma lesão muito grave na panturrilha. Uma notícia triste para o garoto, para Portugal e para nós”, disse Klopp em entrevista coletiva prévia ao jogo de quarta-feira contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês.

O jogador de 25 anos se lesionou nos minutos finais da partida da vitória do Liverpool sobre o Manchester City por 1 a 0, no último domingo.

“Agora começa o processo de recuperação. Esse é o primeiro diagnóstico, que já é bastante claro, e o resto virá nos próximos dias”, explicou Klopp.

O treinador contou que Jota não precisará se submeter a cirurgia, mas não deu um prazo de recuperação.

“Vai ser baixa por um bom tempo, talvez meses. Vamos ver. Não quero dar números, pois espero que haja uma boa surpresa em sua recuperação, mas será um longo período”, afirmou.

Quando perguntado sobre como o atacante recebeu a notícia, o técnico respondeu: “Diogo está incrivelmente tranquilo no momento. É um garoto inteligente. Já sabia (que era grave) quando deixou o campo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Após uma noite tão boa em Anfield, tudo terminou da pior forma. No último minuto de jogo, um dos meus sonhos desmoronou”, desabafou Jota em publicação no Twitter.

“Serei mais um apoiando o meu clube e minha seleção de fora e vou lutar para voltar o mais rápido possível”, acrescentou o jogador.

Portugal fará sua estreia na Copa no dia 24 de novembro, contra a seleção de Gana. As equipes estão no Grupo H, junto com Uruguai e Coreia do Sul.

© Agence France-Presse