City vence Urawa Reds (3-0) e vai enfrentar Fluminense na final do Mundial de Clubes

O Manchester City, que não deixou espaço para surpresas, derrotou nesta terça-feira (19) o japonês Urawa Red Diamonds por 3 a 0 nas semifinais do Mundial de Clubes, em Jidá, na Arábia Saudita, e enfrentará na final o Fluminense, que na segunda-feira venceu o egípcio Al Ahly (2-0).

A equipe do técnico Pep Guardiola afastou os fantasmas que surgiram após os últimos resultados na Premier League – apenas uma vitória nos últimos seis jogos – e mostrou a sua maior qualidade diante de um Urawa Red que quase não levou perigo à baliza defendida pelo brasileiro Ederson.

A vitória foi praticamente garantida no início do segundo tempo, embora os ‘Citizens’ só tenham aberto o placar nos acréscimos da primeira etapa.

Sem o lesionado Erling Haaland em campo, foi outro jogador norueguês, o zagueiro do Urawa Marius Hoibraten, quem colocou o City em vantagem com um gol contra pouco antes do intervalo (45’+1).

Antes disso, os atuais campeões europeus haviam dominado todos os aspectos do jogo, com grande desempenho de Rodri no meio-campo. Em diversas ocasiões, o espanhol tentou chutes de longa distância.

O intervalo e o primeiro gol, que teve um impacto psicológico sobre o adversário, beneficiaram o City, que não demorou a ampliar a vantagem no início do segundo tempo, quando Mateo Kovacic completou com maestria ao ficar cara a cara com o veterano goleiro japonês Shusaku Nishikawa (52′).

Depois foi a vez do português Bernardo Silva decretar a vitória com um chute em que a bola chegou a desviar num jogador do atual campeão asiático (59′).

Os ‘Citizens’ de Guardiola vão enfrentar o Fluminense na sexta-feira, num duelo em que as duas equipes buscarão seu primeiro título mundial, naquela que será a quarta final da história da competição entre um time inglês e um brasileiro (com 2 vitórias para cada lado).

