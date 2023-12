Sorteio define duelos das oitavas da Champions

As partidas de ida serão disputadas nos dia 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. Os jogos de volta acontecerão em 5, 6, 12 e 13 de março

Na manhã desta segunda-feira (18), às 8h do horário de Brasília, foi feito o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

Os jogos de ida das oitavas de final estão marcados para os dias 13, 14, 20 e 21 de feverero, e os de volta para os dias 5, 6, 12 e 13 de março. De acordo com as regras da Uefa, nenhuma equipe poderia enfrentar outra do mesmo país ou adversários que já tinham enfrentado na fase de grupos.

Veja como ficaram os confrontos