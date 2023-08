Categoria de base do Supervôlei disputa Copa Minas com apoio do GDF

Os próximos embates estão programados para setembro e outubro deste ano, envolvendo as categorias Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 19 e Sub 21

Por meio do programa Compete Brasília, os atletas do projeto socioesportivo Supervôlei Esporte Clube, representando o Distrito Federal, se preparam para a jornada esportiva nos torneios de vôlei Copa Minas de Vôlei, sediada em Belo Horizonte, e Torneio União de Vôlei, em Anápolis e Goiânia.

A sequência de jogos está agendada para começar a partir desta sexta-feira (18), em Belo Horizonte. Na capital mineira, a equipe do Supervôlei Esporte Clube enfrentará a competição com uma seleção de 30 atletas. Os próximos embates estão programados para setembro e outubro deste ano, envolvendo as categorias Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 19 e Sub 21.

Idealizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), o Compete Brasília possibilita a ampliação de novas oportunidades esportivas para jovens. O projeto incentiva a participação de atletas e paratletas de alto rendimento das mais diversas modalidades em campeonatos nacionais e internacionais, com apoio no transporte aéreo.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, incentivar as competições e treinamentos das categorias de base é importante para fortalecer o esporte na capital federal. “Apoiar o projeto não apenas proporciona experiências dentro das quadras, mas também abre portas fortalecendo as habilidades esportivas dos atletas e construindo confiança e resiliência, características importantes nas trajetórias pessoais e profissionais desses atletas”, destaca.

O coordenador do Supervôlei Esporte Clube, Adalton Oliveira, enfatiza a importância do apoio concedido pelo Compete Brasília. “A iniciativa não apenas realça o comprometimento do Distrito Federal com o desenvolvimento esportivo, mas também abre horizontes sem precedentes para nossos jovens talentos. Agradecemos à Secretaria de Esporte e Lazer por acreditar em nosso potencial e apoiar nosso sonho”, enfatiza.

Aproximadamente 150 jovens estão ativamente envolvidos no projeto em treinamentos e competições como parte do Supervôlei Esporte Clube. Eles já conquistaram títulos como Taça Libravo, Torneio Ocidental e Torneio Recanto das Emas, além de terem alcançado a segunda colocação na Taça Brasília nas categorias Sub 18 e Sub 14.

Programação dos jogos:

Copa Minas (18/8 a 20/8): Categorias Sub 17 e Sub 19

Circuito União (07/9 a 10/9): Todas as categorias

Copa Minas (15/9 a 17/9): Categorias Sub 16 e Sub 14

Copa Goiânia (12/10 a 15/10): Todas as categorias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília