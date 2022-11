Casemiro vê Brasil de 2022 mais forte e com ‘leque maior’ do que de 2018

Casemiro apareceu outra vez na frente para fazer o gol da vitória sobre a Suíça. Na primeira rodada, ele já havia acertado o travessão

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

São Paulo, SP

Herói da vitória do Brasil sobre a Suíça, nesta quinta-feira (28), Casemiro vê o elenco de Tite melhor em comparação com a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O meio-campista entende que a delegação canarinho está melhor servida no Qatar.

“Existem várias coisas, se passaram quatro anos, vieram jogadores novos, este ano temos uma opção de leque melhor de jogadores; Até mesmo sem trocar a equipe, temos opção de mudar nosso estilo de jogo, trocando jogadores temos opções. Sem dúvida esse ano a opção de jogadores é bem maior do que em 2018, até mesmo pelo tempo”, disse Casemiro, em entrevista coletiva.

“Não tivemos tempo, tivemos que criar elenco para chegar à Copa e esse ano vem garotada que entra, dá conta do recado, jogadores. a linha defensiva está mais experiente, vale falar que foi outro jogo sem sofrer gols. Isso não é Alisson, linha de quatro ou Casemiro, é o start do Richarlison. O leque de opções está sendo bem maior”, completou.

Primeiro volante, Casemiro apareceu outra vez na frente para fazer o gol da vitória sobre a Suíça. Na primeira rodada, ele já havia acertado o travessão contra a Sérvia.

“Está claro que meu primeiro pensamento e estilo de jogo é dar equilíbrio à equipe e meus companheiros atrás. Como Ancelotti fala, ir tentando apagar o fogo por todo lado, mas quando você joga contra uma equipe mais defensiva, tem que sentir na hora do jogo. O primeiro objetivo é defender, ajudar a linha de quatro, os laterais, porém, se tiver oportunidade de dar uma beliscadinha ali na frente também é importante, mas não é costume. Meu pensamento é estar sempre bem posicionado”, concluiu.

Já classificado para as oitavas de final da Copa, o Brasil enfrentará Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. O time de Tite precisa de um empate para ser o primeiro do Grupo G. O adversário na próxima fase virá do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.