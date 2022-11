Técnico da Suíça lamenta derrota para o Brasil e diz que ‘faltou coragem’

Murat Yakin evitou apontar culpados, mas não deixou de criticar a postura de sua equipe, que levou o gol de Casemiro na reta final

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

São Paulo, SP

O técnico da Suíça, Murat Yakin, não escondeu a tristeza com a derrota por 1 a 0 para o Brasil, nesta segunda-feira (28), no estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

Em entrevista coletiva após a partida, Murat Yakin evitou apontar culpados, mas não deixou de criticar a postura de sua equipe, que conseguiu “segurar” e dar trabalho para a seleção brasileira até a metade do segundo tempo, mas levou o gol de Casemiro na reta final.

“Não podemos culpar nosso time. Fizeram um bom trabalho, puderam dominar de certa forma o adversário e nos faltou um pouco de coragem para assumir riscos durante nossa tática ofensiva. Fizemos muitas coisas bem, mas faltou um pouco de sorte”, afirmou Yakin.

“De fato o que tínhamos planejado parecia que estava funcionando, marcamos bem. Mas, se observarmos, o resultado é triste para nós, porque deixamos escapar as oportunidades que tivemos. O que me resta fazer é parabenizar o Brasil pela vitória, com sorte poderíamos ter tido um resultado mais satisfatório”, completou.

O treinador elogiou o sistema defensivo do Brasil -hoje formado por Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro- e disse que espera tirar lições da partida para decidir a vida na Copa contra a Sérvia, na sexta (2), às 16h (de Brasília).

“Durante nossa ofensiva pudemos nos liberar um pouco da pressão tradicional do Brasil, tivemos bons momentos. Talvez com melhor cruzamento nós poderíamos ter um resultado diferente, um jogo de mais profundidade. Tentamos ter o domínio da bola e talvez seja aí que faltou coragem. Tentamos ter um jogo de profundidade, mas o Brasil tem uma zaga muito boa. Precisamos de mais criatividade e assertividade. Nossa equipe jogou de forma coletiva e tiraremos as lições aprendidas desse jogo”, finalizou Murat Yakin.

Ao fim da segunda rodada, a Suíça está na vice-liderança do Grupo G, com três pontos, três a menos que o Brasil. Camarões e Sérvia, com um ponto cada e nesta ordem, completam a chave.