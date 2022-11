Gramado atrapalhou bastante, diz meia Bruno Guimarães após vitória do Brasil sobre a Suíça

Guimarães entrou no segundo tempo no lugar de Fred, que ganhou espaço no time com a contusão de Neymar

Estreante em Copas, o meia Bruno Guimarães reclamou da condição do gramado após a vitória de 1 a 0 do Brasil sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28). “O campo nos atrapalhou bastante também. Estava ruim, não estava como a gente esperava.” “Bolas que, normalmente, a gente joga de um toque, tinha que dominar. Já perdia um pouco mais de tempo”, acrescentou.

Segundo o meio do Newcastle, da Inglaterra, o gramado estava “meio duro, muito ralo”. Leia também Marquinhos diz ter sentido falta de Neymar, mas destaca atuação de Rodrygo

Guimarães entrou no segundo tempo no lugar de Fred, que ganhou espaço no time com a contusão de Neymar. A vitória veio com gol de Casemiro. Ele acertou chute cruzado, de dentro da área, como se fosse um camisa 9, aos 37 minutos do segundo tempo. Foi o lance que classificou o Brasil de forma antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo.