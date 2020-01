Bruno afirma que agiria de outra forma com Eliza: “Eu mesmo iria conversar”

PUBLICIDADE 

O goleiro Bruno concedeu, no domingo (26), entrevista à Record TV. Bruno comentou sobre relação com Eliza Samudio, morta pelo atleta há 10 anos, em 2010.

Bruno afirmou que agiria de forma diferente se o caso ocorresse nos dias de hoje. À época, Eliza contou que estava grávida do goleiro. Ele ordenou que seu amigo Luis Henrique Romão, o Macarrão, ameaçasse a modelo e fizesse com que ela tomasse um remédio contraceptivo. Ela se recusou e passou a sofrer ameaças, que culminaram em sua morte.

“Se hoje chegasse para mim e falasse que estava grávida. Hoje, a pessoa que sou, ela iria procurar os direitos dela, contratar os advogados dela, deixar advogado resolver. Eu não iria deixar a situação na mão de terceiros. Eu mesmo iria resolver. Eu mesmo iria conversar”, disse Bruno.

Bruno foi condenado a 22 anos e três meses por homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. O corpo de Eliza nunca foi encontrado.

Em outubro de 2018, Bruno progrediu para o regime semiaberto, quando começou a receber propostas de outros clubes. Chegou a acertar com o Boa Esporte e o Poços de Caldas, ambos de Minas Gerais, mas não chegou a atuar antes de desfazer os vínculos.

Os empresários do atleta chegaram a procurar a diretoria do Ceilandense, clube de futebol do DF, para negociação. Porém, as conversas não avançaram.

Hoje, Bruno é casado com a dentista Ingrid Calheiros, com quem tem uma filha de três anos. O jogador também é pai de duas meninas frutos do primeiro casamento com Dayanne Rodrigues, e de Bruninho, fruto da relação com Eliza Samudio.