Empresários do goleiro Bruno procuram Ceilandense para negociação

O goleiro Bruno, de 34 anos, poderá atuar pelo Distrito Federal em 2020. Nos últimos dias, empresários do atleta procuraram a diretoria do Ceilandense para abrir negociação.

Há cerca de três meses, Bruno havia firmado contrato com o Poços de Caldas-MG. No entanto, o goleiro divergiu com a diretoria e rescindiu o vínculo sem disputar nenhuma partida.

Após se destacar com as camisas de Atlético-MG e Flamengo, Bruno teve a carreira interrompida após ser condenado a 20 anos e 9 meses pela morte da modelo Eliza Samúdio, que ocorreu em 2010. Eliza morreu esquartejada, e o corpo nunca foi encontrado.

Ceilandense em 2020

Após conseguir o acesso à elite do Candangão, o Ceilandense procura exportar valores para surpreender os demais times do DF. Nesta sexta-feira (20), o DF Sports+ divulgou em primeira mão o acerto com o empresário Índio, ex-lateral-direito do Corinthians. O novo homem-forte do time rubro-negro irá viabilizar a vinda de 10 a 12 atletas de fora para compor o elenco. O técnico também virá de outros ares.