Brasil é derrotado pela Argentina (1-0) e perde invencibilidade como mandante em Eliminatórias

Com a vitória histórica, os tricampeões mundiais fecham 2023 na liderança das Eliminatórias, com 15 dos 18 pontos possíveis

O Brasil foi derrotado por 1 a 0 pela Argentina de Lionel Messi nesta terça-feira (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e perdeu sua histórica invencibilidade como mandante em Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A partida, que foi adiada por quase meia hora devido a incidentes entre torcedores e policiais nas arquibancadas, foi decidida com uma bela cabeçada do zagueiro Nicolás Otamendi no segundo tempo (63′).

Com a vitória histórica, os tricampeões mundiais fecham 2023 na liderança das Eliminatórias, com 15 dos 18 pontos possíveis. A Argentina venceu 5 jogos e perdeu um, para o Uruguai.

Em sexto lugar com sete pontos em seis partidas, o Brasil de Fernando Diniz se despede de um ano para ser esquecido com uma terceira derrota seguida, algo também inédito no torneio.

As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que oferecem seis vagas diretas e uma por meio de repescagem, serão reiniciadas em setembro de 2024.

