Globo erra placar em Brasil x Argentina e coloca siglas de Flamengo e Grêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Globo cometeu uma gafe nesta terça-feira (21) durante a transmissão do clássico entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O placar da partida apareceu com as siglas de Flamengo e Grêmio.

No lugar do Brasil, que era o dono da casa, apareceu o time Rubro-Negro. Já na sigla dos hermanos apareceu o time gaúcho. O fato virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. “A Globo também está com saudades do Flamengo”, disse o perfil Fanáticos da Gávea, dedicado ao time mais popular do Brasil. Torcedores do Grêmio também riram da situação. Brasil x Argentina foi marcado por uma briga entre torcedores das duas seleções no Maracanã, que atrasou o jogo em 30 minutos. Antes marcado para às 21h30, a partida começou às 22h. Na Globo, a partida foi narrada por Luís Roberto. A pancadaria ocorreu nas cadeiras que ficam atrás de um dos gols do estádio, onde havia a concentração da torcida argentina. Segundo a PM, pelo menos oito pessoas foram presas até as 22h20. Os detidos foram levados para o Juizado Especial Criminal, o Jecrim, no Maracanã. A corporação ainda não se pronunciou sobre o que motivou a confusão nas arquibancadas.