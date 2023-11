Briga entre torcedores atrasa início de Brasil x Argentina no Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Uma briga envolvendo torcedores, policiais e agentes de segurança impediu o início do confronto entre Brasil e Argentina na noite de terça-feira (21), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A pancadaria ocorreu nas cadeiras que ficam atrás de um dos gols do Maracanã, onde havia concentração de argentinos.

Pedaços de cadeiras foram atirados em direção a brasileiros e também a argentinos. Na sequência, agentes da segurança do estádio e policiais militares partiram para cima dos argentinos, que avançaram em direção a espaços antes preenchidos por brasileiros.

A confusão atrasa o início da partida. Os jogadores da Argentina, liderados por Messi, deixaram o gramado.

Cerca de 20 minutos após o início da confusão, a arbitragem decidiu, em acordo com representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a AFA (Associação de Futebol Argentina) decidiram que o jogo seria iniciado assim que o ambiente estivesse calmo.

A bola começou a rolar às 21h58, quase meia hora após o horário previsto.