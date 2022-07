Atlético-MG recebe o Emelec buscando as quartas de final da Libertadores

Uma vitória simples é suficiente para a equipe mineira avançar para as quartas de final. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis

Na noite desta terça-feira (5), às 19h15, o Atlético Mineiro recebe o Emelec no Mineirão, em Belo Horizonte-MG. Após empatar em 1×1 no jogo de ida, no Equador, uma vitória simples é suficiente para a equipe mineira avançar para as quartas de final. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. A partida será transmitida pela ESPN.

Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras. No jogo de ida, a equipe brasileira venceu por 3×0, e a volta está marcada para amanhã, às 19h15, no Allianz Parque.

Pelo Brasileirão, o Galo venceu por 2×1 o Juventude, fora de casa, após preservar alguns titulares. Já a equipe equatoriana não jogou pelo nacional, e chega ao Brasil descansado.

No jogo de ida, o Atlético Mineiro teve a chance de sair com a vitória mesmo com um jogador a menos em campo. Allan foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava empatado, mas aos 43′, Hulk desperdiçou a cobrança de pênalti que daria a vantagem do empate no jogo de volta para o Galo.

Para o jogo de hoje, o técnico Antônio Mohamed não terá sua dupla de volantes titular, já que Jair está lesionado e Allan foi advertido com o cartão vermelho no último jogo. Otávio e Calebe devem ser os escolhidos para as vagas. O atacante Ademir também está fora após testar positivo para a Covid-19, e Rubens e Sasha, autor de um dos gols da vitória no Brasileirão, são as opções.

O clube equatoriano chega completo ao Brasil, e deve mandar ao campo a mesma escalação da partida disputada no estádio George Capwell, em Quayaquil.

Ficha técnica

Atlético Mineiro x Emelec

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio Mineirão, Belo Horizonte-MG, às 19h15 – 05/07/2022 – jogo de volta

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistente 1: Jorge Urrego (VEN)

Assistente 2: Tulio Moreno (VEN)

Quarto árbitro: Angel Arteaga (VEN)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)